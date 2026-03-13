Intel a anunțat două noi procesoare pentru desktop destinate sistemelor de gaming, Intel Core Ultra 7 270K Plus și Intel Core Ultra 5 250K Plus, pe care compania le descrie drept „cele mai rapide procesoare desktop pentru gaming realizate vreodată de Intel”, potrivit The Verge.

Lansarea este programată pentru 26 martie. Anunțul vine după o perioadă dificilă pentru gama de procesoare desktop ale companiei.

Modelele bazate pe arhitectura Intel Raptor Lake, lansate în 2022 și 2023, au fost criticate pentru temperaturi ridicate și consum mare de energie, iar procesorul Intel Core Ultra 9 285K, bazat pe arhitectura Intel Arrow Lake și lansat în 2024, a avut performanțe mai slabe decât așteptările în gaming.

Specificațiile modelului Core Ultra 7 270K Plus

Potrivit companiei, modelul Core Ultra 7 270K Plus dispune de 24 de nuclee și poate atinge o frecvență turbo de 5,5 GHz. Intel susține că acesta ar depăși în performanță în jocuri atât procesorul Intel Core i9-14900K, bazat pe Raptor Lake, cât și modelul Core Ultra 9 285K.

Procesorul are 24 de nuclee și 24 de fire de execuție și ar urma să fie disponibil la un preț de aproximativ 300 de dolari. Î

n sarcini de productivitate, Intel afirmă că ar putea concura cu AMD Ryzen 7 9700X de la AMD, deși acesta nu este cel mai puternic procesor de gaming din portofoliul companiei rivale.

Modelul Core Ultra 5 250K Plus

Al doilea procesor anunțat, Core Ultra 5 250K Plus, ar urma să fie disponibil la aproximativ 200 de dolari. Intel susține că acesta oferă o performanță multicore cu până la 103% mai mare decât procesorul AMD Ryzen 5 9600X, aflat într-o categorie de preț similară.

În prezentarea oficială, Intel compară noile modele în special cu predecesoarele lor directe, Intel Core Ultra 7 265K și Intel Core Ultra 5 245K.

În unele jocuri, creșterile de performanță sunt relativ reduse – de exemplu „până la 4%” în Assassin’s Creed Shadows. În alte cazuri, îmbunătățirea poate ajunge la 39%, cum ar fi în Shadow of the Tomb Raider, atunci când este activat instrumentul software numit Intel Binary Optimization Tool. Acesta utilizează un strat de traducere binară pentru a optimiza performanța în anumite jocuri.

Alte îmbunătățiri tehnice

Noile procesoare includ mai multe modificări față de generația precedentă, printre care:

patru nuclee de eficiență suplimentare

frecvențe de bază mai mari: +200 MHz pentru nucleele de performanță și +100 MHz pentru nucleele de eficiență

o conexiune cu 900 MHz mai rapidă între procesor și controllerul de memorie

între procesor și controllerul de memorie suport pentru memorie DDR5 de până la 7200 MT/s

suport timpuriu pentru module CUDIMM cu 4 rank-uri, dacă placa de bază din seria 800 este compatibilă

Ambele procesoare păstrează un TDP de 125 W, similar cu cel al modelelor anterioare.

Modelul 270K Plus are o frecvență de bază de 4,1 GHz pentru nucleele P și 3,4 GHz pentru nucleele E, în timp ce 250K Plus pornește de la 4,4 GHz pentru nucleele P și 3,7 GHz pentru nucleele E.

În ceea ce privește memoria cache, modelul 250K Plus dispune de 30 MB Smart Cache, față de 24 MB la modelul precedent, în timp ce 270K Plus rămâne la 36 MB.

Intel a precizat că procesoarele din seria Core Ultra 200S Plus vor rămâne compatibile cu plăcile de bază cu chipset din seria 800 deja existente pe piață. Compania a mai anunțat că în 2026 vor fi lansate noi modele de plăci de bază cu același chipset, inclusiv unele pregătite pentru memoria CUDIMM.

De asemenea, Intel va oferi și o variantă KF pentru modelul din seria 250, fără grafică integrată.