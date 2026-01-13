Investitorii din sectorul tehnologic analizează tot mai atent potențialul Groenlandei în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, în contextul intensificării interesului strategic al Statelor Unite pentru teritoriul autonom aflat sub suveranitate daneză, relatează CNBC.

În ultima perioadă, Groenlanda a devenit un subiect central al dezbaterilor geopolitice, după ce administrația americană a reluat public ideea unei posibile preluări a insulei, invocând considerente de securitate națională. Dincolo de implicațiile politice, discuțiile au readus în atenție potențialul economic al regiunii, în special în ceea ce privește exploatarea resurselor minerale considerate esențiale pentru industriile de vârf.

Compania Critical Metals Corp, care dezvoltă un proiect minier în Groenlanda, a raportat o creștere accentuată a interesului din partea investitorilor, în special din zona fondurilor cu expunere pe sectorul tehnologic. Directorul general al companiei, Tony Sage, a declarat pentru CNBC că, în ultimele zile, a primit numeroase solicitări legate de modul în care o eventuală schimbare a statutului teritoriului ar putea influența proiectul și planurile sale de dezvoltare. Acțiunile companiei, listate la Nasdaq, au avansat cu peste 116% de la începutul anului 2026.

Proiectul este încă într-o fază incipientă și vizează construirea unei instalații dedicate extracției de pământuri rare grele, utilizate pentru proprietățile lor de rezistență la temperaturi ridicate și stabilitate magnetică. Aceste materiale sunt esențiale pentru tehnologii precum vehiculele electrice, echipamentele din centrele de date destinate inteligenței artificiale și alte aplicații industriale avansate.

Sage a mai precizat că declarațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda au amplificat interesul investitorilor, fără a oferi însă detalii despre numele acestora. El a menționat că printre susținători se numără fonduri care investesc și în mari companii tehnologice din Statele Unite.

În paralel, și alți jucători din industria minieră raportează un interes sporit. Directorul general al companiei Amaroq a afirmat săptămâna trecută că poartă discuții cu instituții guvernamentale americane privind posibile investiții în Groenlanda, în vederea dezvoltării unor proiecte similare.

Casa Albă a confirmat că poartă „activ” discuții referitoare la o ofertă de cumpărare a Groenlandei, înaintea unor întâlniri programate între secretarul de stat Marco Rubio și oficiali danezi, fără a exclude complet opțiuni mai ferme pentru atingerea obiectivelor strategice ale Washingtonului.

Mineritul din Groenlanda, tot mai atractiv pe fondul tensiunilor geopolitice

Interesul pentru mineralele critice din Groenlanda a crescut constant în ultimul an, pe fondul deteriorării relațiilor comerciale dintre Statele Unite și China și al preocupărilor legate de securitatea lanțurilor globale de aprovizionare. În ianuarie 2025, Donald Trump a reiterat public dorința de a prelua teritoriul, o insulă cu aproximativ 57.000 de locuitori, situată într-o poziție strategică în regiunea arctică.

Eldur Ólafsson, directorul companiei Amaroq, a declarat că atenția investitorilor, inclusiv din sectorul tehnologic, s-a intensificat în ultimele 12 luni. El a invocat în special tensiunile geopolitice care au scos în evidență vulnerabilitățile legate de aprovizionarea cu minerale esențiale pentru tehnologiile emergente.

În noiembrie, Amaroq a anunțat că a identificat niveluri comerciale de germaniu și galiu într-un proiect din Groenlanda, metale considerate esențiale pentru producția de cipuri avansate utilizate în inteligența artificială. Ólafsson a amintit că, după introducerea tarifelor americane împotriva Chinei, Beijingul a impus restricții la exportul acestor materiale, sporind interesul pentru alternativele occidentale.

La rândul său, Tony Sage a subliniat că limitările impuse de China asupra exporturilor de pământuri rare în 2025 au accentuat preocupările privind dependența globală de producția chineză. Cele mai căutate sunt pământurile rare grele, utilizate în tehnologii militare, robotică, semiconductori și industria aerospațială.

Cu toate acestea, unii specialiști avertizează că impactul Groenlandei asupra pieței globale va fi limitat pe termen scurt și mediu. Tracy Hughes, fondatoarea Critical Minerals Institute, a declarat că procesul de la explorare până la producție industrială este complex și de durată, iar resursele din Groenlanda nu vor putea reduce semnificativ dependența Occidentului de China în următorul deceniu.