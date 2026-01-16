Investitorii români și-au menținut preferințele de investiții la finalul anului 2025, rămânând concentrați asupra sectorului semiconductorilor, strâns legat de industria AI, arată o analiză realizată de o companie fintech, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, subliniază că Micron Technology s-a impus ca unul dintre principalii beneficiari ai acestei perioade. În intervalul 15 ianuarie 2025 – 15 ianuarie 2026, S&P 500 a crescut cu 16,4%, în timp ce acțiunile Micron s-au apreciat de la 102,85 dolari la 333,35 dolari, un randament de 224%.

Potrivit analistului, creșterea este alimentată de un deficit de ofertă determinat de cerințele ridicate generate de AI. Investitorii de retail și instituționali au mizat pe producătorii de memorie, anticipând că nevoia de hardware pentru instruirea și rularea modelelor AI va menține prețurile cipurilor ridicate.

Co-CEO-ul Samsung, TM Roh, a caracterizat deficitul drept „fără precedent”, în timp ce Micron se remarcă prin tehnologia avansată în DRAM și memoria HBM3E. Rezultatele financiare pentru primul trimestru fiscal 2026, încheiat în decembrie 2025, arată venituri de 13,64 miliarde dolari, în creștere cu 56,8%, și flux de numerar operațional de 8,41 miliarde dolari. Cota DRAM a Micron a urcat la 25,7%.

Pentru al doilea trimestru fiscal 2026, conducerea estimează venituri de aproximativ 18,70 miliarde dolari, o creștere de 37% față de trimestrul anterior. Bank of America a majorat obiectivul de preț la 400 dolari și menține ratingul „buy”. Micron și-a majorat cheltuielile de capital pentru 2026 la 20 miliarde dolari, pentru a răspunde cererii generate de AI și pentru a dezvolta noi fabrici în Idaho și New York.

Analistul avertizează că, deși perspectivele sunt optimiste, acțiunile Micron rămân volatile, cu un beta de 2,17 și o volatilitate de aproximativ 74%. Piața memoriilor este ciclică, iar o extindere rapidă a capacității poate duce la supraofertă și scăderea prețurilor. Tensiunile dintre SUA și China și concentrarea clienților mari reprezintă alte riscuri.

Următoarele luni vor fi decisive, subliniază Puiu. Deciziile privind subvențiile pentru fabricile interne și raportul privind veniturile din al doilea trimestru fiscal, așteptat pe 18 martie 2026, vor oferi orientări pentru restul anului.

„Micron se află într-o poziție privilegiată, cu venituri record și marje solide. Pentru investitorii pe termen lung, compania reprezintă o miză clară pe creșterea AI, dar riscurile legate de supraofertă rămân”, concluzionează analistul.