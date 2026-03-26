După o perioadă de optimism legat de inteligența artificială (AI), investitorii individuali din întreaga lume devin mai prudenți în privința așa-numitelor acțiuni „Magnificent 7” și a titlurilor legate de AI.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Românii, însă, se arată mai optimiști decât media globală, arată cel mai recent sondaj Retail Investor Beat al platformei eToro, citat de Agerpres.

Studiul trimestrial, realizat pe 11.000 de investitori din 13 țări, arată că doar 43% dintre participanții la nivel global se așteaptă ca acțiunile AI să crească în 2026, față de 52% în trimestrul precedent, cea mai scăzută valoare de la lansarea întrebării în T4 2024.

În România, 50% dintre investitori sunt încă optimiști, deși procentul a scăzut față de 58% în decembrie 2025. Un sfert estimează că prețurile vor rămâne stabile, iar 20% se așteaptă la scăderi.

În ceea ce privește „Magnificent 7” (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia și Tesla), doar 40% dintre investitorii globali și 44% dintre români cred că vor depăși performanța pieței în 2026, comparativ cu 47% global și 54% în România în trimestrul precedent.

Strategul pentru piețe globale al eToro, Lale Akoner, explică că datele sugerează o abordare mai selectivă a investitorilor, mai degrabă decât o retragere completă din tema AI.

Volatilitatea recentă și atenția sporită asupra cheltuielilor de capital determină investitorii să caute diversificarea portofoliilor și reducerea riscului de concentrare, inclusiv prin extinderea expunerii către acțiuni ciclice și materii prime.

Sondajul arată că ponderea mărfurilor în portofoliile investitorilor globali a crescut la 32%, cel mai ridicat nivel de la introducerea întrebării în 2023. În România, această pondere a rămas constantă la 33%. Aurul rămâne activul preferat (69% la nivel global și 70% în România), urmat de argint, petrol, gaz natural și cupru.

Investitorii globali percep conflictele internaționale drept principal risc, în timp ce românii se concentrează mai mult pe inflație. În România, 25% consideră inflația cea mai mare amenințare, urmată de recesiunea globală (24%), starea economiei interne (20%) și conflicte internaționale (15%).

Sondajul a fost realizat între 12 și 27 februarie 2026 de compania Opinium și a vizat investitori care administrează singuri portofolii sau beneficiază de consiliere și dețin cel puțin un produs de investiții. eToro, fondată în 2007, are peste 40 de milioane de utilizatori în 75 de țări și facilitează tranzacționarea și investițiile în mod simplu și transparent.