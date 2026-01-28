Livrările de smartphone-uri ale Honor au crescut cu 21% în România, în primele 9 luni din 2025 / Livrările globale, în urcare cu aproape 55%

Brandul chinez de smartphone-uri Honor a raportat o creștere de aproximativ 55% a livrărilor pe piețele externe în primele trei trimestre din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

În România, livrările de smartphone-uri au urcat cu 21% în perioada analizată, indicând o cerere constantă pentru dispozitivele brandului.

Vânzările din afara Chinei reprezintă aproape jumătate din volumul total global al companiei. În Europa Centrală și de Est, regiune strategică pentru expansiunea internațională a Honor, livrările au crescut cu 15% în perioada T1-T3 2025. Performanța este susținută de o combinație între adaptarea ofertei la piețele locale și intensificarea activităților comerciale și de comunicare.

Pe piețele din Europa de Vest, Honor se află în top 5 producători de smartphone-uri pe piețe-cheie precum Marea Britanie și Franța, iar compania continuă să își extindă portofoliul în segmentul dispozitivelor pliabile, o categorie în creștere rapidă. În România, modelul pliabil Magic V5 a fost bine primit de consumatori, iar lansarea seriei Honor Magic8 oferă perspective pentru consolidarea cotei de piață.

Segmentul tabletelor a înregistrat o creștere semnificativă, de 268%, reflectând interesul tot mai mare al consumatorilor pentru dispozitive conectate și pentru soluții de divertisment, educație și muncă remote. Compania subliniază că aceste rezultate sprijină strategia sa de a construi un portofoliu echilibrat, care să acopere atât segmentul mid-range, cât și cel premium.

Potrivit comunicatului, succesul pe piețele externe este atribuit inovației tehnologice, designului premium și funcțiilor bazate pe inteligență artificială, care simplifică utilizarea zilnică a dispozitivelor. Honor urmărește astfel să-și consolideze poziția pe piețele internaționale și să răspundă cerințelor tot mai diversificate ale consumatorilor din afara Chinei.