2 minute de citit
Livrările de smartphone-uri ale Honor au crescut cu 21% în România, în primele 9 luni din 2025 / Livrările globale, în urcare cu aproape 55%

Ștefan Munteanu
28 ianuarie 2026
Sursa foto: Ramon Costa/SOPA Images/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia
Brandul chinez de smartphone-uri Honor a raportat o creștere de aproximativ 55% a livrărilor pe piețele externe în primele trei trimestre din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

În România, livrările de smartphone-uri au urcat cu 21% în perioada analizată, indicând o cerere constantă pentru dispozitivele brandului.

Vânzările din afara Chinei reprezintă aproape jumătate din volumul total global al companiei. În Europa Centrală și de Est, regiune strategică pentru expansiunea internațională a Honor, livrările au crescut cu 15% în perioada T1-T3 2025. Performanța este susținută de o combinație între adaptarea ofertei la piețele locale și intensificarea activităților comerciale și de comunicare.

Pe piețele din Europa de Vest, Honor se află în top 5 producători de smartphone-uri pe piețe-cheie precum Marea Britanie și Franța, iar compania continuă să își extindă portofoliul în segmentul dispozitivelor pliabile, o categorie în creștere rapidă. În România, modelul pliabil Magic V5 a fost bine primit de consumatori, iar lansarea seriei Honor Magic8 oferă perspective pentru consolidarea cotei de piață.

Segmentul tabletelor a înregistrat o creștere semnificativă, de 268%, reflectând interesul tot mai mare al consumatorilor pentru dispozitive conectate și pentru soluții de divertisment, educație și muncă remote. Compania subliniază că aceste rezultate sprijină strategia sa de a construi un portofoliu echilibrat, care să acopere atât segmentul mid-range, cât și cel premium.

Potrivit comunicatului, succesul pe piețele externe este atribuit inovației tehnologice, designului premium și funcțiilor bazate pe inteligență artificială, care simplifică utilizarea zilnică a dispozitivelor. Honor urmărește astfel să-și consolideze poziția pe piețele internaționale și să răspundă cerințelor tot mai diversificate ale consumatorilor din afara Chinei.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

