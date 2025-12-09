Mega achiziție în IT-ul mondial: IBM cumpără Confluent într-o tranzacție de 11 miliarde de dolari

IBM a anunțat achiziția companiei americane Confluent, furnizor de tehnologie pentru gestionarea fluxurilor de date în timp real, într-un acord evaluat la 11 miliarde de dolari, potrivit Reuters. Tranzacția urmărește consolidarea portofoliului IBM în zona cloud și software, pe fondul cererii tot mai mari pentru infrastructură dedicată aplicațiilor de inteligență artificială.

Sub conducerea CEO-ului Arvind Krishna, IBM a accelerat investițiile în companii-cheie care oferă instrumente pentru modernizarea infrastructurii digitale. Confluent, cu sediul în Mountain View, oferă soluții esențiale pentru prelucrarea datelor necesare antrenării și operării modelelor AI.

„IBM și Confluent vor permite implementarea mai rapidă a soluțiilor de AI generativă și agentică. Prin achiziție, IBM va putea oferi o platformă inteligentă de date dedicată mediului enterprise”, a declarat Krishna.

Oferta de 31 de dolari pe acțiune reprezintă o primă de aproximativ 34% față de închiderea anterioară a titlurilor Confluent. În urma anunțului, acțiunile Confluent au crescut cu aproape 30%, iar cele ale IBM au înregistrat un avans modest. Titlurile Confluent se apreciaseră deja cu 44% de la începutul lunii octombrie, după ce Reuters raportase interesul potențialilor cumpărători.

Analiștii consideră că achiziția îi oferă IBM un rol mai important în gestionarea datelor critice necesare aplicațiilor AI. „IBM cumpără conducta de date care alimentează hype-ul AI, întărindu-și relația cu marii clienți enterprise și veniturile recurente”, afirmă Michael Ashley Schulman, Running Point Capital.

Acordul se înscrie în seria achizițiilor strategice ale IBM. În aprilie 2024, compania a cumpărat HashiCorp pentru 6,4 miliarde de dolari, iar în 2019 a preluat Red Hat pentru 34 de miliarde de dolari. Finanțarea noii tranzacții va fi asigurată din lichidități proprii, iar finalizarea este estimată pentru mijlocul anului 2026. IBM se așteaptă ca achiziția să contribuie la creșterea profitului operațional ajustat în primul an complet după închidere.

Subsidiara IBM din România a raportat anul trecut afaceri de 1,2 miliarde de lei și un profit de 102 milioane de lei, având 3.307 angajați.