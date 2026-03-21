După ani de investiții de zeci de miliarde de dolari și promisiuni privind viitorul internetului, proiectul metaversului promovat de Mark Zuckerberg pare să intre într-o perioadă de recul.

Oficialii Meta transmit semnale tot mai clare că prioritizează alte tehnologii, notează The New York Times.

Platforma Horizon Worlds, nucleul inițial al strategiei metavers, se află într-o zonă de incertitudine, iar anunțurile contradictorii privind accesul pe dispozitive VR au alimentat percepția că proiectul își pierde importanța în cadrul companiei.

Chiar dacă oficialii Meta au încercat să tempereze interpretările, realitatea este că platforma nu a reușit să atragă un număr suficient de utilizatori pentru a susține viziunea inițială.

Investiții uriașe, rezultate sub așteptări

Începând cu achiziția Oculus în 2014 și mai ales după rebrandingul din 2021, Meta a pariat masiv pe metavers, investind peste 70 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, experiențele oferite utilizatorilor au fost criticate pentru grafica modestă și lipsa conținutului atractiv, iar numărul de utilizatori activi a rămas redus. În perioade recente, platforma abia aduna câteva sute de utilizatori simultan, departe de așteptările companiei.

În paralel, industria tehnologică s-a reorientat rapid către inteligența artificială. Meta a reacționat prin redirecționarea resurselor și recrutarea specialiștilor în AI, pentru a concura cu actori precum OpenAI.

Această repoziționare marchează o schimbare de paradigmă: în locul lumilor virtuale complexe, compania se concentrează pe dezvoltarea de sisteme AI integrate în produsele existente și în viața cotidiană.

Noile tehnologii pe care Meta le explorează includ ochelarii inteligenți, dezvoltați împreună cu EssilorLuxottica, care permit înregistrarea video și interacțiunea cu asistenți AI.

Aceste dispozitive, mai ușor de utilizat și de integrat în activitățile zilnice, indică direcția în care compania va investi în următorii ani.

Declinul metaversului nu înseamnă dispariția realității virtuale, ci o recalibrare a așteptărilor. După entuziasmul inițial alimentat de pandemie și promisiunile Web3, interesul pentru aceste tehnologii s-a temperat.

Pentru Meta, schimbarea de strategie reflectă presiunea de a livra rezultate concrete și de a rămâne relevantă într-un sector dominat acum de inteligența artificială.