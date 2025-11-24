Microsoft are probleme în a convinge companiile să adopte pe scară largă Copilot, asistentul său AI / Beneficiile neclare şi costurile mari, printre obstacole

Microsoft încearcă să transforme poziţia dominantă pe care o are în companii într-o adoptare masivă a chatbotului său cu inteligenţă artificială, Copilot, însă discuţiile cu clienţi prezenţi la conferinţa Ignite din San Francisco arată că procesul înaintează lent şi cu obstacole, relatează CNBC, transmite News.ro.

Deşi CEO-ul Satya Nadella a declarat recent că peste 150 de milioane de persoane folosesc Copilot pentru productivitate, securitate, programare şi alte sarcini, numeroşi clienţi corporativi pun sub semnul întrebării valoarea serviciului.

Mai mulţi consultanţi care negociază contracte Microsoft spun că firmele caută chiar să renunţe la licenţele Copilot, din cauza costurilor mari şi a beneficiilor neclare.

Copilot, lansat comercial în urmă cu doi ani la preţul de 30 de dolari pe utilizator pe lună, promite să răspundă la întrebări folosind date interne ale companiei, să rezume e-mailuri, să creeze prezentări şi să noteze punctele-cheie din şedinţe. Totuşi, pentru multe organizaţii, raportul cost-beneficiu nu este satisfăcător.

Consultanţii spun că Microsoft a oferit anterior reduceri substanţiale, de până la 50%, însă compania începe să renunţe la aceste discounturi. În decembrie va apărea şi un nou nivel de preţ – Copilot Business – la 21 de dolari pe lună pentru firme cu până la 300 de utilizatori.

Chiar dacă unele companii adoptă Copilot pe scară largă, precum Land O’Lakes sau Pearson, multe altele testează simultan produse concurente.

Google a atras recent un client cu 16.000 de angajaţi înapoi la Gmail şi Gemini, iar startupuri precum Cursor şi Cognition câştigă teren în rândul dezvoltatorilor.

Microsoft mizează totuşi pe baza sa uriaşă de clienţi: peste 90% dintre companiile din Fortune 500 folosesc Copilot într-o anumită formă, iar gigantul integrează din ce în ce mai multe modele avansate, inclusiv Claude 4.5 de la Anthropic. Intern, 70% dintre angajaţii din departamentele de vânzări şi suport folosesc Copilot zilnic, mult peste nivelul de 20% de anul trecut.

Totuşi, analiştii avertizează că Microsoft se confruntă cu o concurenţă tot mai puternică pe segmentul agenţilor AI.

Pentru a convinge mediul corporate, compania trebuie să demonstreze clar că investiţia lunară aduce valoare reală şi că instrumentele de inteligenţă artificială depăşesc promisiunile şi devin indispensabile în activităţile de zi cu zi.