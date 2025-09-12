Microsoft evită o amendă antitrust a UE prin separarea prețurilor pentru Office și Teams

Microsoft a evitat o posibilă amendă antitrust substanțială din partea UE, oferind clienților prețuri reduse pentru produsele Office, cu excepția Teams, o măsură luată vineri pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite în legătură cu controlul UE asupra marilor companii tehnologice, relatează Reuters.

Cazul a fost declanșat de o plângere din 2020 depusă de Slack Technologies Inc, deținută de Salesforce, la Comisia Europeană, care a acuzat Microsoft că a inclus aplicația sa de chat și video Teams în produsul Office pentru a obține un avantaj neloial față de rivali.

Rivalul german alfaview a depus o plângere similară în 2023.

Microsoft a acceptat să mărească diferența de preț cu 50% între anumite suite Microsoft 365 și Office 365 care exclud Teams și versiunile echivalente care includ Teams, inclusiv suite destinate întreprinderilor, a declarat vineri autoritatea UE pentru concurență, confirmând un articol Reuters din luna mai.

Diferența de preț va varia între 1 euro și 8 euro și va rămâne în vigoare timp de șapte ani. Gigantul american de software s-a angajat, de asemenea, să îmbunătățească interoperabilitatea pentru a facilita concurența pe o perioadă de 10 ani. Oferta Microsoft va fi implementată la nivel global.

Clienții europeni vor putea, de asemenea, să exporte datele de mesagerie Teams către concurenți.

„Decizia de astăzi deschide astfel concurența pe această piață crucială și garantează că întreprinderile pot alege în mod liber produsul de comunicare și colaborare care se potrivește cel mai bine nevoilor lor”, a declarat Teresa Ribera, șefa autorității antitrust a UE, într-un comunicat.

Ribera l-a iritat pe președintele SUA, Donald Trump, săptămâna trecută, după ce a aplicat o amendă de 2,95 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) companiei Google, deținută de Alphabet, pentru practicile sale în domeniul tehnologiei publicitare, pe care el le-a calificat drept nedrepte și discriminatorii, adăugând că SUA ar putea riposta cu mai multe tarife.

Nanna-Louise Linde, vicepreședinte Microsoft pentru afaceri guvernamentale europene, a declarat: „Apreciem dialogul cu Comisia care a dus la acest acord și ne concentrăm acum pe implementarea promptă și completă a acestor noi obligații”.

Directorul executiv al Alfaview, Niko Fostiropoulos, a declarat că măsurile corective luate de Microsoft vor stimula ambițiile digitale ale Europei.

„Acestea transmit un semnal important pentru suveranitatea digitală a Europei: condițiile de piață echitabile nu numai că promovează diversitatea tehnologică, dar asigură și puterea inovatoare pe termen lung a pieței europene”, a afirmat el.

Microsoft, care a fost amendată cu o sumă totală de 2,2 miliarde de euro în ultimii ani pentru combinarea a două sau mai multe produse și alte tactici de marketing, a adoptat o abordare mai conciliantă față de autoritățile antitrust ale UE în ultimii ani.

Amenzile antitrust ale UE pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii.