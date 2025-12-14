Compania americană Microsoft a fost acuzată că a perceput tarife excesive de la mii de companii britanice pentru utilizarea software-ului Windows Server pe serviciile de cloud computing furnizate de Amazon, Google și Alibaba, transmite Reuters. Procesul este judecat pentru o valoare de 2,1 miliarde de lire sterline, sau 2,81 miliarde de dolari.

Aproximativ 60.000 de întreprinderi folosesc Windows Server

Autoritățile de reglementare din Marea Britanie, Europa și Statele Unite au început să examineze separat practicile Microsoft și ale altor companii în ceea ce privește cloud computing. Avocata specializată în concurență Maria Luisa Stasi prezintă cazul în numele a aproape 60.000 de întreprinderi care utilizează Windows Server pe platforme cloud concurente, susținând că Microsoft îl face mai scump decât pe propriul său serviciu de cloud computing Azure.

Stasi solicită Tribunalului de Apel pentru Concurență din Londra să certifice continuarea cazului, o etapă inițială în cadrul procedurii. Microsoft susține însă că acest caz nu prezintă un plan adecvat pentru modul în care tribunalul va calcula eventualele pierderi și ar trebui respins.

Microsoft, acuzat de „strategie abuzivă”

Avocata lui Stasi, Sarah Ford, a declarat tribunalului că mii de companii au fost supraîncărcate, deoarece Microsoft percepe prețuri mai mari celor care nu utilizează Azure, făcându-l o opțiune mai ieftină decât AWS de la Amazon sau Google Cloud Platform. Avocata a mai transmis că Microsoft are o „strategie abuzivă coerentă de a profita de poziția (sa) dominantă” pe piața de cloud computing.

Microsoft susține că afacerea sa integrată vertical, în care utilizează Windows Server ca input pentru Azure, acordând în același timp licențe rivalilor, poate fi benefică pentru concurență.

În iulie, un grup de anchetă al Autorității britanice pentru concurență și piețe a declarat că practicile de acordare a licențelor Microsoft au redus concurența pentru serviciile cloud „dezavantajând în mod semnificativ AWS și Google”.