Microsoft va investi peste 15 miliarde de dolari în Emiratele Arabe Unite în cei șapte ani până la sfârșitul anului 2029 și are aprobarea administrației Trump pentru a exporta cipuri Nvidia pentru centrele sale de date de acolo, a declarat luni un director executiv pentru Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Emiratele Arabe Unite au cheltuit miliarde de dolari pentru a deveni un centru global de inteligență artificială, profitând de relațiile strânse cu Washingtonul pentru a-și asigura accesul la tehnologia americană, inclusiv la unele dintre cele mai avansate cipuri din lume.

„Cea mai mare parte a (investiției), atât în retrospectivă, cât și în perspectivă, este extinderea centrelor de date AI în Emiratele Arabe Unite”, a declarat Brad Smith, vicepreședinte și președinte al Microsoft, într-un interviu.

„Din perspectiva noastră, este o investiție esențială pentru a satisface cererea de utilizare a IA”, a declarat el în marja conferinței ADIPEC privind energia, care a avut loc la Abu Dhabi.

O nouă serie de aprobări pentru exportul de cipuri din partea administrației Trump

Microsoft a investit 1,5 miliarde de dolari anul trecut pentru a achiziționa o participație minoritară în compania de AI G42 din Abu Dhabi, oferind gigantului tehnologic american un loc în consiliul de administrație, ocupat de Smith.

Legăturile anterioare ale G42 cu China au atras însă atenția Washingtonului, din cauza îngrijorărilor legate de accesul Beijingului la semiconductori avansați, inclusiv prin intermediul unor terți, cum ar fi Emiratele Arabe Unite.

G42 a declarat anul trecut că lucrează cu parteneri americani și cu guvernul emiratelor pentru a se conforma standardelor de dezvoltare și implementare a AI. Smith a spus că G42 a făcut „progrese enorme” în implementarea sistemelor necesare pentru a se conforma legislației americane.

Întrebat dacă firma din Abu Dhabi va obține acces direct la cele mai avansate cipuri americane, el a răspuns că crede că acest lucru va face „parte din viitorul G42”.

Smith a declarat luni într-o postare separată pe blogul Microsoft că licențele aprobate anul trecut de administrația Biden au permis Microsoft să acumuleze echivalentul a 21.500 de procesoare grafice Nvidia A100 în Emiratele Arabe Unite, pe baza unei combinații de cipuri A100, H100 și H200.

În septembrie, administrația Trump a aprobat exportul unei cantități echivalente cu încă 60.400 de cipuri A100, care includ GPU-urile GB300 mai avansate ale Nvidia, a spus el, după ce administrația a revizuit măsurile de protecție tehnologică.

Investiții de miliarde în expansiunea AI și infrastructura cloud

Cipurile acoperite de cele mai recente aprobări nu au fost încă livrate, dar acest lucru se va întâmpla „în câteva luni”, a precizat Smith pentru Reuters, adăugând că acestea vor fi utilizate în propriile centre de date din Emiratele Arabe Unite.

Microsoft va investi 7,3 miliarde de dolari în Emiratele Arabe Unite între 2023 și sfârșitul acestui an. O sumă suplimentară de 7,9 miliarde de dolari este alocată pentru a fi cheltuită între anul viitor și sfârșitul anului 2029, inclusiv pentru extinderea continuă și planificată a infrastructurii AI și cloud, a spus el în postarea sa pe blog.

Niciuna dintre investițiile de 15,2 miliarde de dolari dezvăluite luni nu va implica Stargate UAE, prima fază a unuia dintre cele mai mari centre de date planificate din lume. Acest proiect, situat în Abu Dhabi, a fost anunțat în timpul unei vizite în Golf a președintelui american Donald Trump în luna mai.