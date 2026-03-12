Ministrul Energiei: Cine nu înţelege că viitorul e al tehnologiei, care poate să fie funcţională doar dacă are energie, nu înţelege viitorul

România se află în plin proces de dezvoltare a unui program de investiții de peste 30 de miliarde de dolari în capacități de producție a energiei electrice, iar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, subliniază că aceste proiecte trebuie să genereze valoare adăugată prin inteligență artificială și tehnologie, relatează Agerpres.

Declarațiile au fost făcute joi, la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026).

„Investim în capacități de producție energetică, de la reactoare modulare de dimensiuni medii la centrale convenționale, iar obiectivul meu este ca plus valoarea generată să fie dusă către tehnologie și AI.

Energia trebuie să fie disponibilă, la preț competitiv și în cantități suficiente pentru ca tehnologia să funcționeze și să susțină transformarea viitorului”, a explicat Ivan.

Prioritate: Energie și tehnologie

Ministrul a subliniat că energia și tehnologia sunt interdependente și esențiale pentru competitivitatea României. El a menționat că primele zece companii din indicele S&P, care reprezintă aproape jumătate din valoarea totală a indicelui, sunt în domeniul tehnologic, iar cei mai bogați oameni ai lumii activează tot în tehnologie.

„Cine nu înțelege că viitorul este al tehnologiei, care poate fi funcțională doar dacă are energie, nu înțelege viitorul”, a spus Ivan, subliniind importanța investițiilor strategice în AI, energie nucleară și surse de energie pe gaz pentru stabilitate pe termen lung.

Ivan a atras atenția asupra rolului oamenilor cu experiență și al tinerilor talentați care rămân în România. „Putem avea energie și tehnologie nelimitată, dar fără oamenii de geniu care să le dezvolte și să le utilizeze eficient, toate aceste investiții sunt inutile. Resursa noastră cea mai mare sunt oamenii”, a explicat ministrul.

El a precizat că România are șansa să treacă de la statutul de consumator de tehnologie la cel de producător, exportând soluții inovatoare în alte state și devenind un lider regional în tehnologie și energie.

Potrivit ministrului Energiei, etapa următoare a dezvoltării țării implică tranziția către design și producție de tehnologie locală, cu sprijinul AI Factory și AI Gigafactory, astfel încât România să nu mai fie doar consumator, ci un furnizor activ pe piața europeană și globală.

Evenimentul Digital Innovation Summit Bucharest 2026 a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, între 10 și 12 martie 2026, la Palatul Parlamentului.