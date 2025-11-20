Nokia își prezintă noua strategie axată pe inteligenţă artificială și creșterea profitului

Nokia a prezentat miercuri o nouă strategie axată pe inteligenţă artificială, cu obiectivul de a simplifica structura companiei şi de a majora profitul operaţional anual cu până la 60% în următorii trei ani, transmite Reuters, conform News.ro.

Începând cu 2026, producătorul finlandez de echipamente pentru telecomunicaţii se va reorganiza în două divizii principale: infrastructură de reţea, dedicată soluţiilor AI şi centrelor de date, şi infrastructură mobilă, concentrată pe activităţile tradiţionale de telecomunicaţii.

Compania vizează un profit operaţional anual ajustat între 2,7 şi 3,2 miliarde de euro până în 2028, comparativ cu cele 2 miliarde raportate anul trecut.

Strategia vine pe fondul încetinirii investiţiilor în 5G, astfel că Nokia încearcă să capitalizeze boomul AI. Achiziţia companiei americane Infinera a impulsionat vânzările, iar ulterior Nokia a primit şi o investiţie de 1 miliard de dolari de la Nvidia, care a preluat 2,9% din grup.

La Capital Markets Day din New York, CEO-ul Justin Hotard a subliniat cererea în creştere din partea marilor furnizori de cloud, afirmând că ”cei mai mari hyperscaleri investesc acum într-un singur trimestru mai mult decât investesc cei mai mari operatori telecom într-un an”. Nouă dintre cei zece giganţi cloud folosesc tehnologia Nokia.

Compania a anunţat şi crearea unei unităţi dedicate apărării, pentru a furniza soluţii de conectivitate sigură ţărilor occidentale, precum şi un plan de reducere a cheltuielilor operaţionale la 150 de milioane de euro până în 2028, de la 350 de milioane în prezent.

Totuşi, anunţurile nu au fost bine primite de investitori: acţiunile Nokia au scăzut cu până la 6%, printre cele mai slabe evoluţii din indicele european Stoxx 600, deşi rămân pe plus cu 25% de la începutul anului.

”Aşteptările pieţei erau mai ridicate după creşterea puternică a acţiunilor”, a spus Atte Riikola, analist la Inderes.

Paolo Pescatore, analist PP Foresight, a adăugat că noua strategie nu reprezintă o ruptură radicală, însă investiţiile masive necesare pentru AI vin cu riscuri şi incertitudini privind rentabilitatea.