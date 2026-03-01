Nvidia vrea ca rețelele 6G să fie construite de la zero pentru era AI

Nvidia, în prezent cea mai valoroasă companie din lume, vrea ca viitoarele rețele 6G să fie proiectate încă din faza de standardizare pentru a susține pe scară largă aplicații și dispozitive bazate pe inteligență artificială.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania colaborează cu mai mulți operatori și furnizori din telecom, printre care Nokia, SoftBank Group și T-Mobile US, într-o alianță care își propune să influențeze arhitectura viitoarelor rețele de generația a șasea.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, inițiativa vizează dezvoltarea unor rețele bazate pe infrastructură de tip cloud, susținute de procesoare și software capabile să integreze AI direct în gestionarea traficului radio.

Schimbarea de abordare vine pe fondul creșterii accelerate a numărului de dispozitive conectate și al complexității tot mai mari a aplicațiilor care vor utiliza rețelele mobile. Nvidia susține că actuala generație 5G a fost concepută în principal pentru conectarea oamenilor prin servicii de voce și date și nu poate susține, la scară largă, scenarii intensive de inteligență artificială.

„Rețelele de astăzi pur și simplu nu sunt pregătite pentru scenariile de utilizare de mâine”, a declarat Ronnie Vasishta, responsabil pentru strategia și divizia telecom a Nvidia. Potrivit acestuia, în era AI, rețelele nu vor mai transporta doar trafic de date pentru utilizatori umani, ci vor trebui să furnizeze „inteligență” și pentru sisteme autonome, roboți sau vehicule conectate.

Oficialul a estimat că infrastructura telecom va avea nevoie de o eficiență „de sute de mii de ori” mai mare, în condițiile în care spectrul radio disponibil este limitat, iar cererea de conectivitate pentru aplicații AI este în creștere.

Pentru Nvidia, miza este dublă. Pe de o parte, compania încearcă să creeze o nouă piață pentru cipurile, serverele și soluțiile sale software, adaptate deja pentru utilizarea în rețele telecom. Pe de altă parte, extinderea AI în cât mai multe domenii este esențială pentru menținerea cererii de infrastructură de centre de date, care susține în prezent creșterea companiei.

Fără rețele wireless optimizate pentru trafic generat și gestionat de inteligență artificială, dezvoltarea unor aplicații precum roboți umanoizi sau flote extinse de vehicule autonome ar putea avansa mai lent.

În mod tradițional, industria telecom trece la o nouă generație de tehnologie mobilă aproximativ o dată la zece ani. Înainte de stabilirea standardelor tehnice, companiile formează alianțe pentru a influența direcția în care va evolua noua tehnologie. Astfel de inițiative au avut, în trecut, rezultate mixte, unele fiind afectate de competiția dintre grupuri rivale sau de întârzieri în implementare.