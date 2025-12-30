Nvidia achiziționează acțiuni Intel în valoare de 5 miliarde de dolari

Nvidia a achiziționat acțiuni Intel în valoare de 5 miliarde de dolari, a anunțat compania americană de semiconductori într-un document, realizând astfel tranzacția anunțată în septembrie, scrie Reuters.

Liderul în proiectarea cipurilor AI a declarat în septembrie că va plăti 23,28 dolari pe acțiune pentru acțiunile ordinare Intel, într-o tranzacție considerată o importantă salvare financiară pentru producătorul de cipuri, după ce ani de greșeli și extinderi ale capacității de producție cu capital intensiv i-au epuizat finanțele.

Cea mai valoroasă firmă din lume a cumpărat peste 214,7 milioane de acțiuni Intel la prețul stabilit în acordul din septembrie, potrivit documentului.

Agențiile antitrust din SUA au aprobat investiția Nvidia în Intel, potrivit unui anunț publicat de Comisia Federală pentru Comerț din SUA la începutul lunii decembrie.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 1,3% în tranzacțiile pre-piață, în timp ce acțiunile Intel au înregistrat modificări minore.