Nicio companie nu a profitat mai mult de revoluția AI decât Nvidia, iar compania și-a folosit profitul în creștere pentru a-și mări semnificativ investițiile în startup-uri, în special în domeniul inteligenței artificiale, relatează TechCrunch.

Veniturile, profitabilitatea și rezervele sale de numerar au crescut vertiginos de la introducerea ChatGPT în urmă cu peste trei ani și de la lansarea numeroaselor servicii competitive de AI generativă. Prețul acțiunilor sale a crescut vertiginos, transformând-o într-o companie cu o capitalizare de piață de 4,6 trilioane de dolari.

Cel mai important producător mondial de GPU-uri de înaltă performanță și-a folosit averea în creștere pentru a-și mări semnificativ investițiile în startup-uri, în special în domeniul IA.

Nvidia a participat la aproape 67 de tranzacții de capital de risc în 2025, depășind cele 54 de tranzacții pe care compania le-a finalizat în tot anul 2024, potrivit datelor PitchBook. De remarcat că aceste investiții nu includ cele realizate de fondul său oficial de capital de risc, NVentures, care și-a mărit semnificativ ritmul de investiții în acea perioadă. (PitchBook afirmă că NVentures a încheiat 30 de tranzacții în acest an, comparativ cu una singură în 2022.)

Nvidia a declarat că obiectivul investițiilor sale corporative este de a extinde ecosistemul AI prin sprijinirea startup-urilor pe care le consideră „revoluționare și formatoare de piață”.

Mai jos este o listă a startup-urilor care au strâns fonduri de peste 100 de milioane de dolari din 2023, în care Nvidia este un participant numit, organizată de la cea mai mare la cea mai mică sumă strânsă în cadrul rundei.

Această listă arată cât de mult și de larg și-a extins Nvidia tentaculele în industria tehnologică, dincolo de furnizarea produselor sale.

Clubul miliardarilor

OpenAI

Nvidia a susținut pentru prima dată producătorul ChatGPT în octombrie 2024, scriind, potrivit unor surse, un cec de 100 de milioane de dolari ca parte a unei runde colosale de 6,6 miliarde de dolari, care a evaluat compania la 157 de miliarde de dolari. Investiția producătorului de cipuri a fost eclipsată de ceilalți susținători ai OpenAI, în special Thrive, care a investit 1,3 miliarde de dolari, potrivit The New York Times. Deși datele PitchBook indică faptul că Nvidia nu a participat la runda de finanțare de 40 de miliarde de dolari a OpenAI, care s-a încheiat în martie, compania a anunțat în septembrie că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI în timp, structurat ca un parteneriat strategic pentru a implementa o infrastructură AI masivă. Nvidia a dezvăluit ulterior în rapoartele sale trimestriale că s-ar putea să nu ducă la bun sfârșit acest proiect, afirmând: „Nu există nicio garanție că investiția va fi finalizată în condițiile prevăzute, dacă va fi finalizată vreodată”.

Anthropic

În noiembrie 2025, Nvidia a făcut prima sa investiție directă în laboratorul de IA, angajându-se să investească până la 10 miliarde de dolari ca parte a unei runde strategice care a inclus un cec de 5 miliarde de dolari de la Microsoft. Într-un acord „circular” de cheltuieli, Anthropic s-a angajat să cheltuiască 30 de miliarde de dolari pentru capacitatea de calcul Microsoft Azure, precum și să cumpere viitoarele sisteme Grace Blackwell și Vera Rubin ale Nvidia.

Cursor

În noiembrie, Nvidia a făcut prima sa investiție strategică în asistentul de cod bazat pe AI, participând la o rundă masivă de finanțare de serie D în valoare de 2,3 miliarde de dolari, condusă de Accel și Coatue. Tranzacția a evaluat Cursor la 29,3 miliarde de dolari, o creștere de aproape 15 ori față de începutul anului. Deși Nvidia este de mult timp un client enterprise, runda a marcat intrarea sa oficială ca acționar alături de Google.

xAI

În 2024, OpenAI a încercat să-și convingă investitorii să nu investească în niciunul dintre rivalii săi. Cu toate acestea, Nvidia a participat la runda de finanțare de 6 miliarde de dolari a xAI a lui Elon Musk în decembrie anul trecut. Nvidia va investi, de asemenea, până la 2 miliarde de dolari în partea de capitaluri proprii a rundei de finanțare planificate de xAI în valoare de 20 de miliarde de dolari, a raportat Bloomberg, o tranzacție structurată pentru a ajuta xAI să achiziționeze mai multe echipamente Nvidia.

Mistral AI

Nvidia a investit în Mistral pentru a treia oară când dezvoltatorul francez de modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) a strâns 1,7 miliarde de euro (aproximativ 2 miliarde de dolari) în cadrul unei runde de finanțare de serie C, la o evaluare post-finanțare de 11,7 miliarde de euro (13,5 miliarde de dolari) în septembrie.

Reflection AI: În octombrie, Nvidia a fost unul dintre cei mai importanți investitori în Reflection AI, contribuind la o rundă de finanțare de 2 miliarde de dolari care a evaluat startup-ul în vârstă de un an la 8 miliarde de dolari. Reflection AI se poziționează ca un concurent american al companiei chineze DeepSeek, al cărei LLM open source oferă o alternativă mai ieftină la modelele closed source ale companiilor precum OpenAI și Anthropic.

Thinking Machines Lab

Nvidia s-a numărat printre numeroșii investitori care au susținut runda de finanțare inițială de 2 miliarde de dolari a Thinking Machines Lab, condusă de fostul director tehnic al OpenAI, Mira Murati. Finanțarea, care a fost anunțată oficial în iulie, a evaluat noua companie start-up din domeniul IA la 12 miliarde de dolari.

Inflection

Una dintre primele investiții semnificative ale Nvidia în domeniul IA a avut, de asemenea, unul dintre cele mai neobișnuite (dar din ce în ce mai frecvente) rezultate. În iunie 2023, Nvidia a fost unul dintre principalii investitori în runda de finanțare de 1,3 miliarde de dolari a Inflection, o companie cofondată de Mustafa Suleyman, renumitul fondator al DeepMind. Mai puțin de un an mai târziu, Microsoft a angajat fondatorii Inflection, plătind 620 de milioane de dolari pentru o licență tehnologică neexclusivă, lăsând compania cu o forță de muncă semnificativ redusă și un viitor mai puțin definit.

Crusoe

În octombrie, producătorul de cipuri a participat la o rundă de finanțare de serie E în valoare de 1,4 miliarde de dolari, care a evaluat dezvoltatorul de centre de date AI la 10 miliarde de dolari. Nvidia a susținut pentru prima dată compania la sfârșitul anului 2024, în timpul seriei D. Crusoe este un partener cheie de infrastructură pentru proiectul „Stargate”, construind campusuri masive de centre de date în Texas și Wyoming, care vor fi închiriate Oracle special pentru a alimenta sarcinile de lucru ale OpenAI.

Nscale

După runda de finanțare de 1,1 miliarde de dolari a startup-ului din septembrie, Nvidia a participat la finanțarea SAFE de 433 de milioane de dolari a Nscale în octombrie. Aceasta este o tranzacție care asigură capitalul viitor pentru investitori. Nscale, care s-a format în 2023 după ce s-a desprins de compania australiană de minerit de criptomonede Arkon Energy, construiește centre de date în Marea Britanie și Norvegia pentru proiectul Stargate al OpenAI.

Wayve

În mai 2024, Nvidia a participat la o rundă de finanțare de 1,05 miliarde de dolari pentru startup-ul cu sediul în Marea Britanie, care dezvoltă un sistem de autoînvățare pentru conducerea autonomă. Se așteaptă ca Nvidia să investească încă 500 de milioane de dolari în Wayve, a declarat startup-ul pentru TechCrunch în septembrie. Wayve își testează vehiculele în Marea Britanie și în zona golfului San Francisco.

Figure AI

În septembrie, Nvidia a participat la runda de finanțare de serie C a Figure AI, în valoare de peste 1 miliard de dolari, care a evaluat startup-ul de robotică umanoidă la 39 de miliarde de dolari. Producătorul de cipuri a investit pentru prima dată în Figure în februarie 2024, când compania a strâns 675 de milioane de dolari într-o rundă de serie B, la o evaluare de 2,6 miliarde de dolari.

Scale AI

În mai 2024, Nvidia s-a alăturat Accel și altor giganți tehnologici, Amazon și Meta, pentru a investi 1 miliard de dolari în Scale AI, care oferă servicii de etichetare a datelor companiilor pentru antrenarea modelelor de IA. Runda de finanțare a evaluat compania cu sediul în San Francisco la aproape 14 miliarde de dolari. În iunie, Meta a investit 14,3 miliarde de dolari pentru o participație de 49% în Scale și a angajat cofondatorul și CEO-ul companiei, Alexandr Wang, precum și alți angajați cheie ai Scale.