O rețea cu 31 de senzori va monitoriza calitatea aerului în zona transfrontalieră româno-sârbă Timiș – Zrenjanin / Aplicație mobilă disponibilă pentru public

O rețea formată din 31 de senzori va măsura parametrii calității aerului în zona transfrontalieră româno-sârbă, în zonele Timiș-Zrenjanin, în cadrul proiectului „Blue Sky – Soluția transfrontalieră la poluarea aerului”, transmite Agerpres.

Proiectul transfrontalier a fost lansat oficial, joi, la Timișoara, fiind o inițiativă finanțată prin Programul Interreg IPA România-Serbia 2021-2027. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de doi ani, în parteneriat cu autorități și instituții din Zrenjanin și Timișoara.

Bugetul total de implementare este de peste 1,4 milioane de euro, din care 85% reprezintă finanțare europeană nerambursabilă.

„Problema poluării aerului este una dintre cele mai mari provocări de mediu și de sănătate publică ale vremurilor noastre. Nu cunoaște granițe administrative, iar efectele ei se resimt deopotrivă în Timișoara și în Zrenjanin, în orașele mari, dar și în comunitățile rurale. Tocmai de aceea, soluțiile nu pot fi limitate la acțiuni locale izolate, ele trebuie să fie comune, coordonate și bazate pe date corecte și în timp real”, a subliniat vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu.

Soluții pentru un aer mai curat

„Blue Sky” aduce soluții concrete pentru monitorizarea calității aerului și promovarea mobilității sustenabile, prin crearea rețelei comune cu 31 de senzori de monitorizare a calității aerului, cu două stații mobile, o platformă digitală accesibilă în timp real și o aplicație mobilă pentru publicul larg.

Proiectul mai presupune elaborarea Planului de Mobilitate Sustenabilă al județului Timiș, înverzirea spațiilor publice din orașul Zrenjanin (peste 3.000 mp), precum și derularea unor campanii de informare pentru peste 400 de persoane, forumuri și caravane educative pentru mediu.

„Aceste acțiuni nu reprezintă doar obiective tehnice, ci investiții directe în sănătatea și calitatea vieții cetățenilor. Un aer mai curat înseamnă mai puține îmbolnăviri, un mediu mai sănătos și un viitor mai sustenabil pentru noi și generațiile ce vor veni”, a punctat Alexandru Iovescu.

Proiectul este coordonat de orașul Zrenjanin (Serbia) și reunește Consiliul Județean Timiș, Universitatea Politehnica Timișoara și Agenția Regională de Dezvoltare Socio-Economică Banat Zrenjanin, în calitate de parteneri.