Preşedintele Sistemului Naţional de Reciclare a Bateriilor: Industria de reciclare a bateriilor este energofagă; în România nu poluăm cu această industrie pentru că nu o avem

Industria de reciclare a bateriilor este energofagă, dar în România această industrie nu poluează pentru că nu există, a declarat, joi, președintele Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor, Elena-Gaspar Ion, la o dezbatere de specialitate.

„Industria de reciclare a bateriilor este energofagă. Ca să nu mai vorbim că, în România, stăm foarte bine: nu poluăm cu această industrie pentru că nu o avem. Există, în acest moment, un proiect aprobat prin PNRR pentru o investiție în partea de reciclare a bateriilor”, a spus Elena-Gaspar Ion.

Potrivit acesteia, cantitățile de baterii colectate în prezent sunt relativ mici, dar „vor exploda” în următorii trei-patru ani. „Estimările UE sunt că, prin anul 2030, cantitatea de baterii Litiu-Ion colectată la nivel european va fi undeva între 400.000 și 600.000 de tone”, a precizat reprezentanta Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor, transmite Agerpres.

Creșterea pieței de baterii industriale

Reprezentanta Sistemului Național de Reciclare a Bateriilor a mai arătat că recipienții de colectare a bateriilor din magazine și de la retaileri reprezintă maximum 5% din cantitatea de baterii care se colectează în România. Restul sunt bateriile încadrate la „industriale”, respectiv de la vehicule electrice, trotinete, biciclete, hoverboarduri etc.

„Aici, creșterea este exponențială, lucru care se întâmplă și în România. Dacă fac o comparație între cantitățile puse pe piață până la jumătatea anului 2025, raportat la aceeași perioadă din 2019, creșterea este de 350%. Sigur, dacă ne uităm și la numărul de mașini electrice și hibrid vândute, lucrurile se explică”, a adăugat Elena-Gaspar Ion.

Ea a menționat că, în prezent, facilitățile de reciclare din Europa sunt insuficiente, iar România trimite bateriile la reciclare în Germania.

„Comisia Europeană a definit bateriile și masa neagră care rezultă din tocarea bateriilor ca resurse esențiale care nu mai pot părăsi Uniunea Europeană. Asta înseamnă că tot ceea ce se extrage din baterii trebuie să rămână în Europa și astfel s-a terminat și cu exportul lor către Turcia, unde costurile de reciclare sunt mult mai mici. Diferența este, de exemplu, la Litiu-Ion, între 0,5 euro per kilogram în Turcia și 1,5 euro per kilogram în Germania. Pentru noi se adaugă și costurile de transport și faptul că, pentru orice deșeu periculos, este nevoie de o perioadă de circa șase luni până primește toate aprobările de transport”, a mai afirmat Elena-Gaspar Ion.

Potrivit sursei citate, România, la nivel instituțional, prin Ministerul Mediului, a fost foarte activă în discuțiile cu Comisia Europeană în privința legislației privind reciclarea bateriilor uzate și a deșeurilor electrice.

Club Antreprenor și Ziarul Pozitiv au organizat, joi, Forumul de management și reciclare a deșeurilor, ediția a V-a, la care au mai participat secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Raul Pop, Anca Marinescu, Corporate Affairs și Communication Manager, RetuRO SGR, Mihai Stoica, Director Executiv la Asociația 2Celsius și Mihail Tănase, specialist comunicare la Asociația Viitor Plus.