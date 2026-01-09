Prețurile smartphone-urilor și PC-urilor ar putea crește în 2026, pe fondul penuriei de cipuri de memorie, alimentată de boom-ul AI

Prețurile smartphone-urilor și ale computerelor personale sunt așteptate să crească în acest an, pe fondul unei penurii globale de cipuri de memorie determinată de construcția accelerată a centrelor de date pentru inteligență artificială, potrivit unor declarații făcute de lideri din industrie pentru Financial Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Reprezentanți ai companiilor Arm, Qualcomm și Samsung au avertizat, în această săptămână, că investițiile masive în infrastructura de AI pun o presiune fără precedent asupra lanțurilor de aprovizionare cu componente esențiale pentru dispozitivele destinate consumatorilor.

„Cele mai severe constrângeri din ultimele două decenii”

Vorbind la Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas, directorul general al Arm, Rene Haas, a declarat că actualele constrângeri privind cipurile de memorie sunt „cele mai severe pe care le-am văzut în cel puțin 20 de ani”. La rândul său, T.M. Roh, co-CEO al Samsung Electronics, a spus că deficitul este „fără precedent” și că impactul asupra consumatorilor este „inevitabil”.

În ultimul an, giganți tehnologici precum Google, Amazon, Meta și OpenAI și-au asumat investiții de ordinul miliardelor de dolari pentru construirea de centre de date capabile să susțină modele avansate de AI, pe fondul convingerii că inteligența artificială va transforma multiple industrii.

Centrele de date concurează direct cu piața de consum

Aceste centre de date necesită volume uriașe de memorie cu lățime mare de bandă (HBM – High Bandwidth Memory), o tehnologie de ultimă generație utilizată în acceleratoarele pentru AI. Drept urmare, producătorii de memorie – dominați de Samsung și SK Hynix din Coreea de Sud, alături de compania americană Micron – au redirecționat capacitățile de producție către HBM, reducând livrările de memorie destinată smartphone-urilor și laptopurilor.

Samsung a anunțat recent că profitul operațional din trimestrul al patrulea al anului trecut s-a triplat, în mare parte datorită vânzărilor de cipuri HBM. Micron a declarat că va închide brandul său de produse pentru consumatori „Crucial” în luna decembrie, invocând creșterea cererii din partea operatorilor de centre de date AI.

Producătorii anticipează majorări „semnificative” de prețuri

Directorul financiar al Qualcomm, Akash Palkhiwala, a descris situația drept „destul de dramatică”, explicând că deficitul este generat de investițiile masive realizate de „cinci sau șase companii din lume” care construiesc centre de date la o scară fără precedent.

Potrivit analiștilor de la Morgan Stanley, creșterea abruptă a costurilor memoriei, începută în ultimul trimestru al anului trecut, va determina majoritatea producătorilor de hardware să majoreze „semnificativ” prețurile în prima jumătate a anului. Acest lucru ar putea conduce la scăderea vânzărilor de smartphone-uri Android și PC-uri cu Windows.

Apple, o posibilă excepție

O excepție notabilă este Apple, care nu a majorat prețurile pentru cea mai recentă gamă iPhone 17, în pofida tarifelor și a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare.

Firma de cercetare de piață International Data Corporation (IDC) a arătat, într-un raport publicat în decembrie, că Apple și Samsung sunt mai bine poziționate pentru a menține prețurile la un nivel mai stabil, datorită contractelor pe termen lung prin care își asigură livrările de componente cu până la doi ani în avans.

În funcție de durata penuriei de memorie, IDC estimează că piața globală a smartphone-urilor s-ar putea contracta cu până la 5,2% în 2026, producătorii chinezi de telefoane din segmentul inferior fiind cei mai expuși riscului.

Consumatorii, deja afectați de inflație și tarife

Contextul este complicat și de situația economică a consumatorilor, în special în Statele Unite. După un an marcat de tarife, inflație și creșterea șomajului, Consumer Technology Association – organizatorul CES – a raportat că nivelul de încredere al consumatorilor, la finalul lui 2025, a atins cel mai scăzut nivel din iulie 2022.