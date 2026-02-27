Rezultatele financiare recente ale Nvidia arată pe hârtie un succes remarcabil: profitul aproape s-a dublat în ultimul trimestru, iar vânzările au atins noi recorduri istorice. Cu toate acestea, reacția pieței a fost mai degrabă rece: acțiunile companiei au scăzut cu 5,5%.

De mai bine de trei ani, Nvidia depășește constant așteptările analiștilor, consolidându-și statutul de simbol al expansiunii inteligenței artificiale (AI). Însă această performanță constantă a creat, paradoxal, o presiune suplimentară: investitorii par să aștepte acum mai mult decât rezultate excepționale. Chiar și succesul record nu mai pare suficient pentru cea mai valoroasă companie listată la bursă, notează CNN.

Strategul Mike O’Rourke de la JonesTrading a folosit expresia „probleme în paradis” pentru a descrie îngrijorările investitorilor: există întrebări legate de sustenabilitatea ritmului actual de creștere pe termen lung. În cadrul întâlnirii cu investitorii, CEO-ul Jensen Huang a fost întrebat dacă marile companii de tehnologie vor continua să aloce sume uriașe pentru achiziția de cipuri AI. Provocarea este că principalii jucători din cloud – Amazon, Meta, Microsoft și Google – au înregistrat recent fluxuri de numerar stagnante sau chiar în scădere, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele Nvidia.

Michael Burry, celebrul investitor care a anticipat criza imobiliară din 2008, a atras atenția asupra unei cifre semnificative din raportul Nvidia: angajamentele de achiziție au urcat la 95 de miliarde de dolari, comparativ cu 16 miliarde în urmă cu un an. Aceasta indică comenzi nerambursabile plasate către producători precum TSMC, înainte ca cererea finală să fie confirmată. Dacă interesul pentru AI scade, aceste obligații financiare ar putea deveni o povară importantă.

În prezent, piața pare împărțită între două perspective: unii investitori cred că AI este supraevaluată și se poate confrunta cu o corecție, în timp ce alții anticipează că tehnologia va continua să transforme economia și piața muncii.

Unii manageri de fonduri pregătesc scenarii pentru o eventuală scădere a vânzărilor Nvidia și recurg la strategii complexe de acoperire a riscului. În același timp, Apple, percepută ca mai conservatoare în investițiile AI, a devenit temporar un port de siguranță pentru capitaluri.

Chiar dacă Nvidia rămâne lider în revoluția AI, reacția pieței sugerează că investitorii nu se mulțumesc doar cu recorduri financiare. Ei caută dovezi că expansiunea companiei este sustenabilă pe termen lung.

Momentan, „paradisul” AI nu s-a prăbușit, însă apar primele semne de prudență și întrebări privind stabilitatea creșterii viitoare.