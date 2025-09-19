dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Provocare pentru Nvidia: Huawei prezintă în premieră planurile sale privind producția de cipuri AI și susține că va lansa cele mai puternice clustere de calcul din lume

Ștefan Munteanu
19 septembrie 2025
Sediu Huawei într-un oraș din China
SHANGHAI, CHINA – MAY 8, 2024 – The company LOGO of Huawei’s global flagship store is seen on the pedestrian street of Nanjing Road in Huangpu district of Shanghai, May 8, 2024. The Oriental Pearl Tower in Lujiazui is seen in the background left.,Image: 871102524, License: Rights-managed, Restrictions: *** World Rights Except China *** CHNOUT, Model Release: no, Credit line: Costfoto / ddp USA / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Huawei a prezentat joi, pentru prima dată, planurile sale pe termen lung privind cipurile și a declarat că va lansa cele mai puternice clustere de calcul din lume, subliniind eforturile Chinei de a se elibera de dependența de furnizorii străini de semiconductori, precum Nvidia, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Într-un anunț care a rupt ani de tăcere în jurul afacerii sale cu cipuri și care ar putea mări miza în războiul dintre SUA și China pentru supremația tehnologică, Huawei a detaliat calendarul pentru cipurile sale de inteligență artificială Ascend și cipurile pentru servere Kunpeng.

Eric Xu, actualul președinte rotativ al Huawei, a dezvăluit, de asemenea, într-o prezentare, că compania dispune acum de memorie proprietară de mare lățime de bandă – tehnologie dominată în prezent de SK Hynix și Samsung Electronics.

„Vom urma un ciclu de lansare de un an și vom dubla capacitatea de calcul cu fiecare lansare”, a declarat Xu la conferința anuală Huawei Connect din centrul comercial al orașului Shanghai.

În ultimele săptămâni, China a intensificat eforturile care vizează Nvidia, cel mai important producător mondial de cipuri AI, promovând în același timp producția internă de cipuri.

Luni, autoritățile chineze au acuzat Nvidia de încălcarea legii antimonopol a țării. Autoritatea de reglementare a internetului a ordonat, de asemenea, firmelor de top din domeniul tehnologiei să oprească achizițiile de cipuri AI de la Nvidia și să anuleze comenzile existente, potrivit unui Financial Times.

Anunțul Huawei va fi probabil considerat ca fiind atent sincronizat pentru a avea un impact maxim înaintea întâlnirii de vineri dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Întâlnirea urmează încheierii negocierilor dintre negociatorii comerciali americani și chinezi din această săptămână.

„China încearcă să spună că se descurcă foarte bine pe multe fronturi… Xi Jinping va fi mai încrezător când va discuta cu Donald Trump”, a declarat Alfred Wu, profesor asociat la Universitatea Națională din Singapore.

„Oamenii presupun că situația se îmbunătățește, că totul se îndreaptă în direcția corectă, că tensiunile dintre SUA și China se vor atenua într-o oarecare măsură, dar eu cred că nu este așa, ci, de fapt, se intensifică în tăcere”, a mai precizat el.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...