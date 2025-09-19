Provocare pentru Nvidia: Huawei prezintă în premieră planurile sale privind producția de cipuri AI și susține că va lansa cele mai puternice clustere de calcul din lume

Huawei a prezentat joi, pentru prima dată, planurile sale pe termen lung privind cipurile și a declarat că va lansa cele mai puternice clustere de calcul din lume, subliniind eforturile Chinei de a se elibera de dependența de furnizorii străini de semiconductori, precum Nvidia, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-un anunț care a rupt ani de tăcere în jurul afacerii sale cu cipuri și care ar putea mări miza în războiul dintre SUA și China pentru supremația tehnologică, Huawei a detaliat calendarul pentru cipurile sale de inteligență artificială Ascend și cipurile pentru servere Kunpeng.

Eric Xu, actualul președinte rotativ al Huawei, a dezvăluit, de asemenea, într-o prezentare, că compania dispune acum de memorie proprietară de mare lățime de bandă – tehnologie dominată în prezent de SK Hynix și Samsung Electronics.

„Vom urma un ciclu de lansare de un an și vom dubla capacitatea de calcul cu fiecare lansare”, a declarat Xu la conferința anuală Huawei Connect din centrul comercial al orașului Shanghai.

În ultimele săptămâni, China a intensificat eforturile care vizează Nvidia, cel mai important producător mondial de cipuri AI, promovând în același timp producția internă de cipuri.

Luni, autoritățile chineze au acuzat Nvidia de încălcarea legii antimonopol a țării. Autoritatea de reglementare a internetului a ordonat, de asemenea, firmelor de top din domeniul tehnologiei să oprească achizițiile de cipuri AI de la Nvidia și să anuleze comenzile existente, potrivit unui Financial Times.

Anunțul Huawei va fi probabil considerat ca fiind atent sincronizat pentru a avea un impact maxim înaintea întâlnirii de vineri dintre președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping. Întâlnirea urmează încheierii negocierilor dintre negociatorii comerciali americani și chinezi din această săptămână.

„China încearcă să spună că se descurcă foarte bine pe multe fronturi… Xi Jinping va fi mai încrezător când va discuta cu Donald Trump”, a declarat Alfred Wu, profesor asociat la Universitatea Națională din Singapore.

„Oamenii presupun că situația se îmbunătățește, că totul se îndreaptă în direcția corectă, că tensiunile dintre SUA și China se vor atenua într-o oarecare măsură, dar eu cred că nu este așa, ci, de fapt, se intensifică în tăcere”, a mai precizat el.