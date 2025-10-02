Qualcomm trece cipurile sale la noua generație de arhitectură de calcul Arm, pe fondul intensificării concurenței cu Apple și MediaTek

Qualcomm și-a trecut cipurile la cea mai recentă generație de arhitectură de calcul Arm Holdings, cu noi caracteristici menite să îmbunătățească performanța AI, au declarat surse familiarizate cu acest subiect, o mișcare care ar putea stimula veniturile Arm și ajuta cipurile Qualcomm să concureze cu ofertele MediaTek și Apple, scrie Reuters.

Decizia rezolvă, cel puțin parțial, întrebarea dacă și cum Qualcomm va continua să colaboreze cu Arm, după o bătălie juridică acerbă între cele două companii anul trecut, iar această mișcare va crește probabil veniturile Arm, care percepe tarife mai mari pentru tehnologia mai nouă.

Qualcomm, cu sediul în San Diego, California, a lansat săptămâna trecută o nouă generație de cipuri pentru PC-uri și telefoane. Spre deosebire de generațiile anterioare, două surse familiarizate cu problema au declarat pentru Reuters că noile cipuri Qualcomm vor utiliza a noua versiune a arhitecturii de calcul Arm, denumită „v9” în industrie, care include mai multe îmbunătățiri menite să ajute cipurile să gestioneze mai bine sarcinile de la chatboti și generatoare de imagini.

Rivalii Qualcomm, precum MediaTek, care a eclipsat uneori cota de piață a Qualcomm pentru cipurile de telefoane mobile, au confirmat public utilizarea v9 de la Arm, iar majoritatea analiștilor consideră că și Apple o utilizează. Tehnologia se numește arhitectură de set de instrucțiuni, o tehnologie fundamentală care controlează ce tip de aplicații pot rula pe o unitate centrală de procesare (CPU).

Qualcomm a refuzat să comenteze ce tehnologie a utilizat pentru cele mai noi cipuri ale sale, dar a declarat într-un comunicat că „am ales instrucțiunile care au sens pentru clienții noștri. Acesta este avantajul de a avea propria noastră echipă de proiectare a CPU-urilor – putem alege instrucțiunile care adaugă valoare”.

Deși Arm se confruntă cu concurența unor rivali mai noi, precum RISC-V, un standard de cipuri deschis, care poate fi utilizat gratuit, această tehnologie este cu zeci de ani mai puțin matură decât cea a Arm și are o bază de dezvoltatori de software mai mică. Qualcomm ar fi putut, de asemenea, să aleagă să rămână la o generație anterioară de tehnologie Arm, așa cum a făcut cu cipurile anunțate anul trecut.

Este dificil de calculat cât de mult ar putea crește veniturile Arm în urma deciziei Qualcomm, deoarece Qualcomm licențiază arhitectura de calcul Arm, dar proiectează o mare parte din cipurile sale, în loc să cumpere elemente de proiectare gata făcute de la Arm, a spus Jay Goldberg, analist senior pentru semiconductori și electronice la Seaport Research Partners.

Dar această mișcare este remarcabilă din cauza bătăliei juridice, care nu s-a încheiat complet, a spus Goldberg. Cu mai puțin de un an în urmă, Arm amenințase că va anula o licență cheie pentru Qualcomm, deși ulterior și-a retras amenințarea.

„Este foarte pozitiv pentru Arm”, a spus Goldberg despre mișcarea raportată de Qualcomm. „Acestea sunt companii care se luptau între ele. Qualcomm ar fi putut urma o cale foarte diferită în acest caz.”