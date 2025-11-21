Nvidia a decis să utilizeze cipuri de memorie de tip smartphone în serverele sale de inteligență artificială, ceea ce ar putea duce la dublarea prețurilor memoriei pentru servere până la sfârșitul anului 2026, potrivit unui raport publicat miercuri de Counterpoint Research, citat de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În ultimele două luni, lanțurile de aprovizionare cu produse electronice din întreaga lume au fost afectate de o penurie de cipuri de memorie tradiționale, deoarece producătorii și-au îndreptat atenția către cipuri de memorie de ultimă generație, potrivite pentru semiconductori proiectați pentru aplicații de inteligență artificială.

Însă Counterpoint, o firmă de cercetare de piață axată pe tehnologie, a declarat că se profilează o nouă problemă la orizont. Nvidia a decis recent să reducă costurile cu energia electrică a serverelor AI prin schimbarea tipului de cip de memorie pe care îl utilizează cu LPDDR, un tip de cip de memorie cu consum redus de energie, utilizat în mod normal în telefoane și tablete, în locul cipurilor DDR5, care sunt utilizate de obicei în servere.

Deoarece fiecare server AI are nevoie de mai multe cipuri de memorie decât un telefon mobil, este de așteptat ca această schimbare să creeze o cerere bruscă pe care industria nu este pregătită să o gestioneze, susține Counterpoint.

Furnizorii de memorie precum Samsung Electronics, SK Hynix și Micron se confruntă deja cu o penurie de produse mai vechi de memorie dinamică cu acces aleatoriu (DRAM), după ce au redus producția pentru a se concentra pe memoria cu lățime de bandă mare, necesară pentru fabricarea acceleratoarelor avansate care alimentează boom-ul global al AI.

Counterpoint a afirmat că deficitul de la nivelul inferior al pieței riscă să se extindă și la nivelurile superioare, întrucât producătorii de cipuri analizează posibilitatea de a redirecționa o parte mai mare din capacitatea fabricilor către LPDDR pentru a satisface nevoile Nvidia.

„Riscul mai mare la orizont este legat de memoria avansată, deoarece recentul pivot al Nvidia către LPDDR înseamnă că aceștia sunt un client de amploarea unui important producător de smartphone-uri – o schimbare seismică pentru lanțul de aprovizionare, care nu poate absorbi cu ușurință această creștere a cererii”, a precizat Counterpoint.

Compania a declarat că se așteaptă ca prețurile cipurilor de memorie pentru servere să se dubleze până la sfârșitul anului 2026. De asemenea, a prognozat că prețurile generale ale cipurilor de memorie vor crește probabil cu 50% față de nivelurile actuale până în al doilea trimestru al anului 2026.

Prețurile mai mari ale memoriei pentru servere ar crește costurile pentru furnizorii de servicii cloud și dezvoltatorii de IA, ceea ce ar putea adăuga presiune asupra bugetelor centrelor de date, care sunt deja solicitate de cheltuielile record pentru unitățile de procesare grafică și upgrade-urile de putere.