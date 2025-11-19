RebelDot, firmă de tehnologie din Cluj-Napoca, și GEA, furnizor global de echipamente și tehnologii pentru sectorul alimentar, al băuturilor și cel farmaceutic, vor lansa o nouă entitate comună: RebelDot Process Industries.

Potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, compania își va începe oficial activitatea în ianuarie 2026.

Noul joint venture, cu sediul în Cluj-Napoca, va dezvolta soluții software dedicate producătorilor industriali și companiilor OEM, incluzând aplicații web și mobile, servicii DevOps și instrumente digitale adaptate proceselor de producție. Scopul este de a reduce timpul de lansare pe piață al produselor software și de a facilita operarea unor sisteme moderne și scalabile.

Parteneriatul combină experiența GEA în industria procesatoare cu expertiza RebelDot în inginerie software. Cele două companii își propun să sprijine clienții industriali în dezvoltarea și extinderea soluțiilor digitale, inclusiv prin proiecte bazate pe inteligență artificială. GEA a format deja o echipă dedicată în cadrul RebelDot pentru proiecte precum GEA Copilot.

RebelDot Process Industries va produce și componente software pregătite pentru open-source și va contribui la dezvoltarea comunității tehnice din acest domeniu.

„Colaborarea cu GEA reprezintă un pas important pentru RebelDot și arată că regiunea poate livra nu doar inginerie solidă, ci și strategie și inovație”, a declarat Tudor Ciuleanu, CEO-ul companiei clujene.

La rândul său, Tom Oelsner, Chief Digital Officer al GEA, a spus că noua structură permite integrarea know-how-ului industrial cu dezvoltarea software, cu obiectivul de a accelera digitalizarea industriei procesatoare.

GEA, fondată în 1881 la Düsseldorf, operează la nivel global și deține, printre altele, platforma cloud industrială GEA Cloud, care conectează peste 10.000 de echipamente de procesare din întreaga lume. RebelDot, înființată în 2019, oferă servicii de consultanță și dezvoltare tehnologică și afirmă că a depășit 300 de specialiști, raportând o creștere de 40% în 2024.