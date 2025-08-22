dark
Reuters: Meta semnează un contract de peste 10 miliarde de dolari cu Google pentru servicii cloud

Ștefan Munteanu
22 august 2025
Logo Meta
Sursa foto: Yuen Man Cheung / Alamy / Profimedia
Google a încheiat un contract de cloud computing cu Meta Platforms în valoare de peste 10 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Conform acordului, Meta va utiliza serverele, spațiul de stocare, rețeaua și alte servicii ale Google Cloud, a adăugat sursa.

Știrea vine după comentariile făcute în iulie de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, potrivit cărora compania va cheltui sute de miliarde de dolari pentru a construi mai multe centre de date AI de mari dimensiuni.

În iunie, Reuters a scris că OpenAI plănuia să adauge serviciul Google Cloud al Alphabet pentru a-și satisface nevoile crescânde de capacitate de calcul.

Meta caută parteneri externi care să o ajute să finanțeze infrastructura masivă necesară pentru alimentarea AI, transferând 2 miliarde de dolari în activele centrelor de date, a dezvăluit compania într-un document depus la începutul acestei luni.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

