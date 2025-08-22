Reuters: Meta semnează un contract de peste 10 miliarde de dolari cu Google pentru servicii cloud

Google a încheiat un contract de cloud computing cu Meta Platforms în valoare de peste 10 miliarde de dolari, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Conform acordului, Meta va utiliza serverele, spațiul de stocare, rețeaua și alte servicii ale Google Cloud, a adăugat sursa.

Știrea vine după comentariile făcute în iulie de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, potrivit cărora compania va cheltui sute de miliarde de dolari pentru a construi mai multe centre de date AI de mari dimensiuni.

În iunie, Reuters a scris că OpenAI plănuia să adauge serviciul Google Cloud al Alphabet pentru a-și satisface nevoile crescânde de capacitate de calcul.

Meta caută parteneri externi care să o ajute să finanțeze infrastructura masivă necesară pentru alimentarea AI, transferând 2 miliarde de dolari în activele centrelor de date, a dezvăluit compania într-un document depus la începutul acestei luni.