România vrea să devină jucător strategic în industria europeană a semiconductorilor: Investiții de 375 de milioane euro în cipuri, după îndeplinirea unei ținte asumate prin PNRR

România face un pas important în direcția consolidării poziției sale în industria europeană a semiconductorilor, după ce a îndeplinit oficial o nouă țintă asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că ținta 267 din PNRR a fost atinsă, ceea ce asigură finanțarea unor proiecte destinate dezvoltării capacităților de producție și cercetare în domeniul semiconductorilor și al procesoarelor cu consum redus de energie, potrivit Mediafax.

Conform ministerului, valoarea totală a investițiilor depășește 375 de milioane de euro, fonduri provenite din finanțare europeană. În acest cadru au fost semnate 23 de contracte de finanțare, iar în luna decembrie 2025 au fost efectuate plăți în valoare de 112 milioane de lei către beneficiarii proiectelor.

Printre companiile care au primit deja primele fonduri se numără Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fosta Continental Automotive), care urmează să implementeze proiecte considerate strategice pentru dezvoltarea sectorului microelectronicii.

Reprezentanții Ministerului Economiei susțin că aceste investiții contribuie la integrarea României în lanțurile europene de valoare din industria semiconductorilor, într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de producătorii din afara blocului comunitar.