dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

România vrea să devină jucător strategic în industria europeană a semiconductorilor: Investiții de 375 de milioane euro în cipuri, după îndeplinirea unei ținte asumate prin PNRR

Redacția TechRider
21 ianuarie 2026
Cip
Photo by poto_qin on Pixabay
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

România face un pas important în direcția consolidării poziției sale în industria europeană a semiconductorilor, după ce a îndeplinit oficial o nouă țintă asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că ținta 267 din PNRR a fost atinsă, ceea ce asigură finanțarea unor proiecte destinate dezvoltării capacităților de producție și cercetare în domeniul semiconductorilor și al procesoarelor cu consum redus de energie, potrivit Mediafax.

Conform ministerului, valoarea totală a investițiilor depășește 375 de milioane de euro, fonduri provenite din finanțare europeană. În acest cadru au fost semnate 23 de contracte de finanțare, iar în luna decembrie 2025 au fost efectuate plăți în valoare de 112 milioane de lei către beneficiarii proiectelor.

Printre companiile care au primit deja primele fonduri se numără Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fosta Continental Automotive), care urmează să implementeze proiecte considerate strategice pentru dezvoltarea sectorului microelectronicii.

Reprezentanții Ministerului Economiei susțin că aceste investiții contribuie la integrarea României în lanțurile europene de valoare din industria semiconductorilor, într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de producătorii din afara blocului comunitar.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...