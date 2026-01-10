Samsung Electronics anticipează un profit operațional aproape triplu în ultimul trimestru al anului trecut, impulsionat de majorarea abruptă a prețurilor la cipurile de memorie, pe fondul cererii ridicate generate de dezvoltarea accelerată a aplicațiilor de inteligență artificială, scrie CNBC.

Potrivit unei informări preliminare publicate de companie, profitul operațional pentru trimestrul al patrulea este estimat la aproximativ 20.000 de miliarde de woni, în timp ce vânzările consolidate ar urma să atingă circa 93.000 de miliarde de woni. Dacă cifrele vor fi confirmate, rezultatul va depăși recordul anterior de 17.600 de miliarde de woni, stabilit în trimestrul al treilea din 2018, și va reprezenta o creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cererea pentru AI schimbă echilibrul pieței

Evoluția favorabilă a Samsung vine într-un context în care producători de procesoare pentru inteligență artificială, precum Nvidia, concurează pentru volume limitate de memorii avansate. Prioritizarea capacităților de producție către segmentul AI, considerat cel mai profitabil, a creat presiuni suplimentare pe lanțurile de aprovizionare și a redus disponibilitatea memoriilor utilizate în computere personale și dispozitive mobile.

Analiștii Counterpoint Research descriu actualul ciclu al pieței drept unul de tip „hyper-bull”, cu condiții care depășesc chiar și vârful atins în 2018. Potrivit estimărilor acestora, prețurile memoriilor au crescut cu 40%–50% în ultimul trimestru din 2025 și ar putea înregistra majorări similare în primul trimestru din 2026, urmate de o creștere de aproximativ 20% în trimestrul al doilea.

Beneficii pentru producători, presiuni pentru industria de electronice

Deși scumpirea componentelor a dus la creșterea costurilor de producție pentru numeroși producători de electronice de consum, efectele au fost favorabile pentru giganții din domeniul memoriilor, în frunte cu Samsung, dar și pentru rivalii săi SK Hynix și Micron.

Pe bursă, acțiunile Samsung au avansat cu peste 145% în ultimele 12 luni și se aflau joi într-o ușoară creștere, într-o sesiune marcată de volatilitate.

Provocarea HBM rămâne

În pofida rezultatelor financiare solide, Samsung continuă să fie în urma competitorului SK Hynix pe segmentul memoriilor cu lățime mare de bandă (HBM), considerate critice pentru procesoarele destinate aplicațiilor de inteligență artificială. Extinderea capacităților de producție pentru acest tip de memorii este așteptată să fie una dintre principalele priorități strategice ale companiei în perioada următoare.

Samsung urmează să publice rezultatele financiare auditate și să organizeze conferința cu analiștii pentru trimestrul al patrulea în cursul acestei luni.