Zeci de mii de tranzacții au loc în fiecare secundă pe piețele financiare globale, marea majoritate în deplină anonimat. Dar când una dintre ele implică Nvidia, cea mai mare companie din lume după capitalizarea bursieră, și celebrul investitor miliardar Peter Thiel, devine imediat mai spectaculoasă.

Germano-americanul în vârstă de 58 de ani este un veteran al Silicon Valley, fiind cofondator al mai multor companii tehnologice importante, precum PayPal și Palantir, și membru al consiliului de administrație al Meta (fosta Facebook).

Potrivit Le Figaro, el tocmai a vândut toate acțiunile sale Nvidia, aproximativ 537.000 de acțiuni, reprezentând aproape 40% din portofoliul fondului său speculativ, Thiel Macro LLC.

Această informație a fost dezvăluită în ultimul său formular 13F, un document de reglementare care trebuie depus la SEC — autoritatea de reglementare a pieței bursiere din SUA — de către toate entitățile care gestionează active de cel puțin 100 de milioane de dolari în acțiuni cotate la bursă în SUA.

O astfel de mișcare este semnificativă, mai ales având în vedere că Nvidia nu a fost niciodată mai căutată pe piața bursieră: gigantul american al cipurilor electronice pentru AI generativă a devenit recent prima companie din istorie care a depășit pragul de 5 trilioane de dolari capitalizare bursieră. Dar un număr tot mai mare de observatori consideră că evaluările din sectorul IA sunt excesive și se tem de spargerea „bule AI”.

Achiziționarea de acțiuni Apple și Microsoft

Săptămâna trecută, presa a dezvăluit că Michael Burry a pariat peste 9 milioane de dolari pe o scădere a prețului acțiunilor Palantir și Nvidia. Investitorul american este faimos de când și-a făcut averea anticipând criza creditelor ipotecare subprime din 2007-2008. Acest „jaf al secolului” a fost relatat într-un roman al lui Michael Lewis publicat în 2010, apoi adaptat într-un film în 2015, The Big Short. Michael Burry critică în special mai multe companii tehnologice importante pentru că își umflă artificial veniturile și, prin urmare, evaluările.

Peter Thiel însuși și-a exprimat deja rezervele cu privire la creșterea vertiginoasă a valorii sectorului, comparând starea actuală a IA cu bula dot-com din 1999. În iulie 2024, la Festivalul Ideilor de la Aspen (Colorado, SUA), el a considerat „foarte ciudat” faptul că marea majoritate a veniturilor generate de IA proveneau de la o singură companie, Nvidia. Oare acest scepticism l-a convins să vândă totul? Miliardarul nu a făcut încă niciun comentariu.

Publicația americană de investiții The Street o numește „cea mai radicală schimbare de direcție a anului printre toți investitorii majori din domeniul tehnologiei”. Dincolo de vânzarea acțiunilor Nvidia, Peter Thiel și-a raționalizat semnificativ fondul de investiții. Activele administrate au fost reduse cu două treimi, de la 212 milioane de dolari în al doilea trimestru la 74,4 milioane de dolari în al treilea. Cel mai important, el și-a reorientat portofoliul către doar trei companii: Apple (27%), Microsoft (34%) și Tesla (39%), a căror pondere a fost redusă drastic (-77% odată cu vânzarea a 207.613 acțiuni).

„Thiel s-a orientat către Microsoft și Apple, giganți tehnologici cu surse de venit mai diversificate”, comentează The Street. „El consideră că IA este o tehnologie transformatoare, dar cu o evoluție lentă, și că platformele, nu cipurile de unică folosință, sunt cele care oferă perspective economice durabile”, a mai scris publicația.