SoftBank Group va achiziționa investitorul în infrastructură digitală DigitalBridge Group, într-o tranzacție evaluată la 4 miliarde de dolari, au anunțat cele două companii, în contextul în care firma japoneză de investiții dorește să-și extindă portofoliul legat de inteligența artificială, scrie Reuters.

Achiziția ar extinde expunerea SoftBank la infrastructura digitală, întrucât conglomeratul japonez își poziționează portofoliul pentru a se concentra pe inteligența artificială.

Acțiunile DigitalBridge au crescut cu aproximativ 9,7% până la 15,27 dolari luni, după o creștere de 45% la începutul acestei luni, în urma unui articol publicat de Bloomberg referitor la discuțiile privind achiziția.

Oferta de 16 dolari pe acțiune reprezintă un avans de 15% față de prețul de închidere al DigitalBridge de vineri și evaluează compania la 2,92 miliarde de dolari, tranzacția urmând să se încheie în a doua jumătate a anului viitor.

Fondatorul miliardar al SoftBank, Masayoshi Son, încearcă să profite de creșterea cererii de capacitate de calcul care stă la baza aplicațiilor de inteligență artificială.

Achiziția „este cu siguranță o etapă importantă în rezolvarea problemelor critice de infrastructură”, a declarat Jacob Yahiayan, CEO al Urban Logistic Advisory Services, investitor în DigitalBridge, dar a menționat că SoftBank este încă departe de a controla 10% din piața globală de hardware și software ca serviciu.

DigitalBridge investește în sectoare de infrastructură digitală, cum ar fi centre de date, turnuri de telefonie mobilă, rețele de fibră optică, sisteme de celule mici și infrastructură, cu un portofoliu care include companii precum Vantage Data Centers, Zayo, Switch și AtlasEdge.

Fondată în 1991 ca Colony Capital, axată pe imobiliare, firma s-a reorientat sub conducerea CEO-ului Marc Ganzi către infrastructura digitală și și-a schimbat numele în DigitalBridge în 2021, după ce a renunțat la majoritatea activelor imobiliare vechi.

Ganzi va continua să conducă DigitalBridge ca platformă gestionată separat, au precizat companiile.

La 30 septembrie, DigitalBridge gestiona active în valoare de aproximativ 108 miliarde de dolari, devenind unul dintre cei mai mari investitori dedicați din ecosistemul digital.

Compania, împreună cu OpenAI, Oracle și investitorul în tehnologie MGX din Abu Dhabi, investește miliarde de dolari în proiectul Stargate, o inițiativă de calcul și infrastructură la scară largă care vizează sprijinirea dezvoltării avansate a inteligenței artificiale.

OpenAI, Oracle și SoftBank au anunțat în septembrie că intenționează să construiască cinci noi centre de calcul în Texas, New Mexico și Ohio, care se preconizează că vor avea o capacitate combinată de aproximativ șapte gigawați atunci când vor fi operaționale.