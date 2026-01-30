SpaceX ia în considerare o fuziune cu Tesla sau xAI, înaintea unei posibile listări la bursă

SpaceX evaluează mai multe scenarii de consolidare corporativă, inclusiv o fuziune cu Tesla sau, alternativ, cu compania de inteligență artificială xAI, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg.

Analizele sugerează că Elon Musk ia în calcul o reorganizare a principalelor sale afaceri înaintea unei eventuale listări publice a SpaceX.

Sursele indică faptul că SpaceX a analizat fezabilitatea unei tranzacții cu Tesla, o idee susținută de o parte dintre investitori, în timp ce separat sunt explorate și opțiuni care implică xAI, compania de AI lansată de Musk. În acest moment, nu a fost luată nicio decizie, iar variantele discutate ar putea să nu se concretizeze, companiile putând rămâne entități distincte.

Anterior, Reuters relata că SpaceX și xAI au purtat discuții preliminare privind o posibilă fuziune înainte de un IPO, într-un scenariu în care acțiunile xAI ar fi schimbate pe acțiuni SpaceX. Potrivit documentelor corporative consultate de agenție, două entități înregistrate în statul Nevada, create pe 21 ianuarie, ar fi fost constituite pentru a sprijini structura unei astfel de tranzacții, iar directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, apare în documentația aferentă acestora.

Din punct de vedere strategic, o eventuală consolidare ar putea susține viziunea lui Musk privind dezvoltarea unor centre de date dedicate inteligenței artificiale amplasate în spațiu și alimentate cu energie solară. Antreprenorul a susținut public această idee, afirmând că, pe termen mediu, spațiul ar putea deveni una dintre cele mai eficiente locații din punct de vedere al costurilor pentru operarea infrastructurii AI.

Discuțiile au loc în paralel cu speculațiile privind o listare a SpaceX. Potrivit Financial Times, compania ar lua în calcul o ofertă publică în jurul lunii iunie 2026, cu obiectivul de a atrage până la 50 de miliarde de dolari, la o evaluare estimată la aproximativ 1,5 trilioane de dolari.