Aproape 80 de spin-off-uri universitare europene din deep tech au atins pragul de un miliard de dolari în anul 2025

Aproape 80 de companii europene provenite din mediul universitar și din laboratoare de cercetare au atins în 2025 praguri de evaluare sau performanță financiară specifice categoriei „unicorn”, potrivit raportului Dealroom European Spinout Report 2025, citat de TechCrunch.

Conform documentului, 76 de spin-off-uri din domeniile tehnologiei avansate și științelor vieții au ajuns fie la o evaluare de cel puțin 1 miliard de dolari, fie la venituri anuale de peste 100 de milioane de dolari, fie la ambele. Printre companiile menționate se numără Iceye, IQM, Isar Aerospace, Synthesia și Tekever.

Noi fonduri de investiții dedicate spin-off-urilor universitare

În decembrie au fost lansate două noi fonduri europene care vizează exclusiv finanțarea companiilor provenite din universități. Fondul danez PSV Hafnium și-a închis recent primul vehicul de investiții, suprasubscris, la 60 de milioane de euro, cu accent pe tehnologia nordică avansată. De asemenea, fondul U2V (University2Ventures), cu birouri în Berlin, Londra și Aachen, urmărește să atragă o sumă similară și a realizat deja prima rundă de închidere.

Aceste inițiative se alătură unui ecosistem de fonduri care a început să se contureze în jurul unor centre academice precum Cambridge, Oxford și ETH Zurich, prin vehicule de investiții precum Cambridge Innovation Capital și Oxford Science Enterprises.

Exituri de peste 1 miliard de dolari și creșterea finanțărilor

Raportul Dealroom arată că, în 2025, șase spin-off-uri din Elveția, Marea Britanie și Germania au generat profituri de peste 1 miliard de dolari pentru investitorii lor. Printre acestea se numără Oxford Ionics, companie achiziționată de grupul american IonQ.

În paralel, finanțarea atrasă de spin-off-urile europene din deep tech și științele vieții este estimată la 9,1 miliarde de dolari în 2025, un nivel apropiat de record, în contextul în care investițiile de venture capital la nivel european sunt cu aproape 50% sub vârful atins în 2021.

Sectoare în plină expansiune

Rundele mari de finanțare din acest an reflectă interesul pentru domenii diverse, de la energie nucleară, unde se remarcă Proxima Fusion, până la drone cu dublă utilizare, precum Quantum Systems, companie evaluată la peste 3 miliarde de dolari.

Potrivit raportului, succesul acestor start-up-uri este strâns legat de infrastructura de cercetare din universități și de rețeaua extinsă de centre academice din Europa, care continuă să genereze un număr ridicat de spin-off-uri tehnologice.