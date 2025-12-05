Startup-ul britanic Nothing lansează o rundă de investiții comunitare de 5 milioane de dolari

Compania britanică de telefoane, căști și accesorii Nothing le oferă fanilor și utilizatorilor șansa de a cumpăra acțiuni printr-o nouă rundă de investiții comunitare de 5 milioane de dolari, programată să înceapă pe 10 decembrie, potrivit TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acțiunile vor fi oferite la o evaluare de 1,3 miliarde dolari, stabilită după runda Seria C de 200 de milioane dolari din septembrie.

Nothing a mai strâns anterior 8 milioane dolari de la peste 8.000 de investitori în două runde similare.

„Este o oportunitate pentru comunitatea noastră să ni se alăture în această călătorie”, a declarat un reprezentant al companiei.

Nothing a fost fondată în 2020, la Londra, de Carl Pei, co-fondator OnePlus. Primul telefon al firmei, Nothing Phone (1), lansat în 2022, a introdus interfața LED „Glyph” pe spatele dispozitivului.

Telefoanele se disting prin design transparent și integrarea unor funcții AI, inclusiv Essential Space și compatibilitatea cu ChatGPT.

De la lansarea primului telefon, compania a extins portofoliul cu căști și accesorii, atingând vânzări totale de aproximativ 1 miliard de dolari, potrivit Reuters.