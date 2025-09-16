Startup-ul britanic Nothing obține o finanțare de 200 milioane dolari și pregătește un sistem de operare bazat pe AI

Startup-ul britanic Nothing a încheiat o rundă de finanțare de tip Seria C, prin care a atras 200 milioane de dolari, evaluarea companiei urcând la aproximativ 1,3 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Investiția a fost condusă de fondul Tiger Global, alături de investitori deja existenți, printre care GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF și Tapestry.

Fondată în 2020 la Londra de Carl Pei, co-fondator al OnePlus, Nothing s-a remarcat pe piață prin designul transparent al telefoanelor sale și prin introducerea interfeței LED „Glyph” pe modelul Nothing Phone (1), lansat în 2022. De atunci, compania a adăugat căști, produse din gama accesibilă CMF și a depășit pragul de 1 miliard dolari în vânzări.

Dispozitivele Nothing integrează deja funcții AI, cum ar fi Essential Space sau integrarea cu ChatGPT. Următorul pas este dezvoltarea unui sistem de operare propriu, bazat pe inteligență artificială și capabil să ofere personalizare extinsă, inclusiv pentru produse din afara zonei smartphone-urilor.

Pentru a accelera această direcție, compania l-a recrutat pe Sélim Benayat, fost director la Linktree și fondator al platformei Bento, care va conduce divizia de servicii AI.

Carl Pei a anunțat că primul dispozitiv AI al companiei este planificat pentru anul viitor. Pe termen lung, Nothing intenționează să ducă noul sistem de operare către alte categorii de hardware: ceasuri inteligente, dispozitive audio, ochelari inteligenți și chiar roboți sau vehicule electrice.

„Inteligența artificială are nevoie de hardware reinventat pentru a-și arăta potențialul real. Începem cu smartphone-uri, audio și wearables, dar viziunea merge mult mai departe”, a afirmat Pei.