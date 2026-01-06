Statele Unite acordă TSMC licență anuală pentru importul de echipamente americane de fabricare a cipurilor în China

Guvernul Statelor Unite ale Americii a acordat o licență anuală către Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pentru importul de echipamente americane de fabricare a cipurilor în fabricile sale din Nanjing, China, titrează Reuters.

Aprobarea „asigură funcționarea neîntreruptă a fabricii și livrarea produselor”. Samsung Electronics și SK Hynix din Coreea de Sud au primit, de asemenea, licențe de import similare. Anterior, companiile asiatice beneficiaseră de scutiri de la restricțiile drastice impuse de Washington asupra exporturilor de cipuri către China, parte a eforturilor SUA de a încerca să rămână în fața Chinei în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică.

Însă aceste privilegii, cunoscute sub denumirea de statut de utilizator final validat, au expirat la 31 decembrie, iar companiile au trebuit să solicite licențe de export din SUA pentru 2026.

„Departamentul de Comerț al SUA a acordat TSMC Nanjing o licență anuală de export care permite furnizarea de produse controlate de exportul SUA către TSMC Nanjing fără a fi necesare licențe individuale pentru furnizori”, a declarat TSMC în comunicatul său.

Fabrica din Nanjing produce cipuri de 16 nanometri și alte cipuri mature, care nu sunt cele mai avansate semiconductoare ale TSMC. TSMC are, de asemenea, o fabrică de cipuri în Shanghai. În raportul său anual pentru 2024, TSMC a declarat că fabrica sa din Nanjing a generat aproximativ 2,4% din veniturile totale.