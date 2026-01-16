Statele Unite au anunțat un acord cu Taiwanul care prevede investiții semnificative ale companiilor taiwaneze în producția de semiconductori pe teritoriul american, într-un demers menit să reducă dependența strategică a Washingtonului de livrările externe, relatează AFP, citată de Agerpres.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat pentru CNBC că semiconductorii sunt esențiali pentru securitatea națională a SUA și că autoritățile americane urmăresc ca o parte cât mai mare a producției să fie relocată pe plan intern. Potrivit acestuia, Statele Unite nu își mai pot permite să depindă de un furnizor aflat la mare distanță geografică pentru componente critice.

Acordul prevede investiții de cel puțin 250 de miliarde de dolari în SUA din partea companiilor taiwaneze din domeniul semiconductorilor, destinate dezvoltării capacităților de producție de cipuri avansate. În plus, guvernul american va oferi garanții de credit în valoare de alte 250 de miliarde de dolari, cu scopul de a consolida lanțul de aprovizionare și ecosistemul industrial al semiconductorilor din Statele Unite, potrivit Departamentului Comerțului.

Howard Lutnick a precizat că obiectivul administrației americane este ca aproximativ 40% din lanțul de aprovizionare al industriei taiwaneze de semiconductori să fie mutat în SUA. La rândul său, guvernul de la Taipei s-a angajat să sprijine investițiile americane în sectoare strategice din Taiwan, inclusiv industria semiconductorilor, inteligența artificială și tehnologiile de apărare.

Taiwanul joacă un rol central în industria globală a semiconductorilor, asigurând peste jumătate din producția mondială de cipuri și aproape integral producția celor mai avansate componente, utilizate în smartphone-uri, centre de date și aplicații de inteligență artificială. Această poziție dominantă este considerată un element-cheie al securității insulei, adesea descris drept un „scut de siliciu”, în contextul tensiunilor cu China, care revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său.

Negocierile dintre Washington și Taipei au început în aprilie, pe fondul politicii comerciale mai agresive promovate de președintele Donald Trump. Inițial, administrația americană a amenințat cu impunerea unor tarife de 32% asupra exporturilor taiwaneze, nivel care a fost ulterior redus la 20%. Acordul anunțat joi coboară tariful final la 15%, aliniindu-l cu cel aplicat produselor provenite din Uniunea Europeană și Japonia, în baza acordurilor comerciale recente.

În plus, produsele taiwaneze supuse unor tarife sectoriale, precum piesele auto sau materialele de construcții din lemn, nu vor fi taxate peste pragul de 15%. Medicamentele generice, ingredientele farmaceutice active, resursele naturale indisponibile în SUA și componentele pentru aviație vor fi exceptate de la tarife.

Premierul Taiwanului, Cho Jung-tai, a salutat acordul comercial și a apreciat rezultatul negocierilor, afirmând că acesta reprezintă un succes important pentru economia insulei.