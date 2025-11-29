Procurorii din Taiwan au anunțat că anchetatorii au percheziționat locuințele unui fost director al TSMC și au confiscat computere după ce compania l-a acuzat de divulgarea de secrete comerciale, acuzație negată de actualul său angajator, Intel, scrie Reuters.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume și furnizor important pentru companii precum Nvidia, a declarat că a intentat un proces la Curtea de Proprietate Intelectuală și Comercială din Taiwan împotriva lui Wei-Jen Lo, fostul său vicepreședinte senior.

Într-un comunicat, departamentul de proprietate intelectuală al procuraturii din Taiwan a declarat că Lo este suspectat de încălcarea Legii privind securitatea națională din Taiwan.

Anchetatorii, acționând în baza unui mandat de percheziție, au percheziționat două dintre locuințele lui Lo, confiscând computere, unități USB și alte probe, au declarat procurorii.

O instanță a aprobat, de asemenea, o cerere de confiscare a acțiunilor și a bunurilor imobiliare ale acestuia, mai indică acel comunicat.

„Pe baza tuturor informațiilor de care dispunem, nu avem niciun motiv să credem că acuzațiile împotriva domnului Lo sunt întemeiate”, a declarat Intel într-un răspuns trimis prin e-mail către Reuters.

Intel a afirmat că compania menține politici și controale riguroase care interzic strict utilizarea sau transferul oricăror informații confidențiale sau proprietate intelectuală aparținând terților.

„Luăm aceste angajamente în serios”, a declarat Intel.

Producătorul american de cipuri a declarat că l-a primit înapoi pe Lo și că acesta este respectat pe scară largă în industria semiconductorilor pentru integritatea, leadershipul și expertiza sa tehnică. „Mișcarea talentelor între companii este o parte obișnuită și sănătoasă a industriei noastre, iar această situație nu este diferită”, a adăugat compania.

Lo, care a contribuit la producția în serie a cipurilor de ultimă generație de 5 nanometri, 3 nm și 2 nm de către TSMC, s-a alăturat Intel în octombrie, după ce s-a retras de la TSMC, unde a lucrat timp de 21 de ani.

Înainte de a se alătura TSMC în 2004, Lo a lucrat la Intel timp de 18 ani.

TSMC a declarat într-un comunicat că „există o probabilitate ridicată ca Lo să utilizeze, să divulge, să dezvăluie sau să transfere secretele comerciale și informațiile confidențiale ale TSMC către Intel, ceea ce face necesare acțiuni legale”.