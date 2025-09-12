The Information: Amazon dezvoltă ochelari cu realitate augmentată pentru a concura cu Meta

Amazon.com dezvoltă ochelari de realitate augmentată (AR) pentru consumatori, relatează The Information, citând două persoane cu cunoștințe despre aceste planuri, o mișcare care ar pune compania în concurență cu proprietarul Facebook, Meta, potrivit Reuters.

Ochelarii, denumiți intern „Jayhawk”, vor include microfoane, difuzoare, o cameră și un ecran color într-un singur ochi. Amazon intenționează să lanseze produsul pentru consumatori la sfârșitul anului 2026 sau la începutul anului 2027.

Proiectul ar marca intrarea Amazon pe piața ochelarilor AR pentru consumatori. Compania lucrează deja la ochelari specializați pentru șoferii de livrări, a scris Reuters anul trecut.

Acești ochelari vor oferi navigare pas cu pas pe un ecran mic de-a lungul rutelor și la fiecare oprire.

Ambele modele utilizează aceeași tehnologie de afișare, conform The Information. Versiunea pentru consumatori va avea un ecran color și un design mai elegant și mai puțin voluminos decât modelul pentru livrări.

Ochelarii pentru livratori ar putea fi lansați încă din al doilea trimestru al anului 2026, cu un plan inițial de producție de aproximativ 100.000 de unități.

Ochelarii AR pentru consumatori ai Amazon ar concura direct cu Meta Platforms, care se așteaptă să lanseze o nouă versiune a ochelarilor AR la conferința Connect de săptămâna viitoare, potrivit relatărilor mass-media.

Meta a încheiat un parteneriat cu EssilorLuxottica Oakley la începutul acestui an pentru ochelari inteligenți alimentați de AI, după succesul liniei sale Ray-Ban Meta, care s-a vândut în milioane de exemplare de la lansarea sa în 2023.