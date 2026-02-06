UiPath preia WorkFusion, un pionier în domeniul agenților AI specializați în conformitatea cu legislația privind criminalitatea financiară

Compania românească UiPath, lider global în automatizarea agentică, a anunțat achiziția WorkFusion, un pionier în domeniul agenților AI specializați în conformitatea cu legislația privind criminalitatea financiară.

Potrivit unui comunicat de presă, tranzacția, finalizată în primul trimestru al anului fiscal 2027 al UiPath, consolidează oferta companiei în sectorul serviciilor financiare și al industriei bancare, fără ca termenii achiziției să fie făcuți publici.

WorkFusion furnizează o bibliotecă de agenți AI care automatizează procese complexe de conformitate, de la verificarea clienților la investigații privind spălarea banilor (AML) și proceduri de cunoaștere a clientului (KYC).

Integrarea acestor soluții cu platforma de automatizare și orchestrare a UiPath permite instituțiilor financiare să reducă costurile operaționale și să prioritizeze cazurile care necesită expertiză umană, menținând totodată standardele de securitate și reglementare.

„Alăturarea la UiPath validează anii de muncă dedicați dezvoltării unui produs necesar în domeniul conformității financiare, agenți AI care automatizează munca și reduc riscurile”, a declarat Adam Famularo, CEO al WorkFusion. „Cu sprijinul UiPath, putem crește mai rapid decât am fi reușit singuri, păstrând tot ce contează: oamenii noștri, produsele și misiunea noastră. Împreună modernizăm conformitatea în materie de criminalitate financiară”.

Daniel Dines, CEO al UiPath, a adăugat că „instituțiile financiare au nevoie de soluții inteligente pentru a combate infracțiunile financiare sofisticate și pentru a se adapta cerințelor de conformitate în continuă schimbare.

Integrarea agenților AI ai WorkFusion extinde capacitatea noastră de a oferi soluții complete de automatizare și orchestrare, lucrând alături de oameni pentru rezultate mai eficiente”.