UiPath a încheiat trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 cu venituri de 411 milioane de dolari, cu 16% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare publicate de companie.

Pentru trimestrul următor, compania estimează venituri cuprinse între 462 și 467 de milioane de dolari.

Compania fondată de Daniel Dines, listată la New York, a raportat un venit anual recurent (ARR) de 1,782 miliarde de dolari, în creștere cu 11% față de anul precedent. Dines a declarat că interesul companiilor pentru soluții de inteligență artificială și automatizare se consolidează, iar cererea se îndreaptă către platforme integrate, capabile să combine automatizarea tradițională cu sisteme agentice și instrumente de orchestrare.

Printre indicatorii raportați pentru trimestrul încheiat la 31 octombrie 2025 se numără o marjă brută GAAP de 83%, venit operațional GAAP de 13 milioane de dolari și un flux de numerar net de 28 de milioane de dolari. Rata de retenție netă a ajuns la 107%. Compania dispunea de 1,52 miliarde de dolari în numerar și active lichide.

Directorul financiar Ashim Gupta a subliniat că trimestrul al treilea a fost primul în care UiPath a înregistrat profit operațional conform standardelor GAAP, depășind estimările analiștilor.

Pentru trimestrul al patrulea al anului fiscal, UiPath estimează un ARR între 1,844 și 1,849 miliarde de dolari și venituri operaționale non-GAAP de aproximativ 140 de milioane de dolari. Compania precizează că nu poate oferi o reconciliere completă cu estimările GAAP din cauza variabilității cheltuielilor legate de compensațiile în acțiuni.

Proiecte și parteneriate recente

UiPath a anunțat o serie de actualizări și colaborări, printre care:

noi funcționalități pentru platforma de automatizare și orchestrare agentică, inclusiv instrumente de creare și testare a agenților și soluții preconfigurate pentru industrii specifice;

integrarea cu Microsoft Azure AI Foundry, pentru automatizarea proceselor end-to-end cu ajutorul agenților UiPath;

un conector dezvoltat împreună cu OpenAI, care permite integrarea modelelor companiei americane în fluxurile de lucru enterprise;

lansarea unui agent conversațional bazat pe modelele Gemini de la Google;

un parteneriat cu Nvidia pentru utilizarea modelelor AI în scenarii cu cerințe ridicate de acuratețe, precum detectarea fraudelor sau aplicațiile din domeniul sănătății.