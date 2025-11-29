Autoritățile antitrust ale UE vor examina dacă Apple Ads și Apple Maps ar trebui să fie supuse cerințelor stricte ale regulilor digitale ale blocului, după ce ambele servicii au îndeplinit criteriile cheie, gigantul american din domeniul tehnologiei afirmând că acestea ar trebui să fie scutite, scrie Reuters.

App Store, sistemul de operare iOS și browserul web Safari ale Apple au fost desemnate servicii de platformă de bază în conformitate cu Legea privind piețele digitale (Digital Markets Act) adoptată în urmă cu doi ani, care vizează limitarea puterii marilor companii tehnologice și deschiderea domeniului către concurenți, astfel încât consumatorii să aibă mai multe opțiuni.

Comisia Europeană a declarat că Apple a notificat-o că Apple Ads și Apple Maps îndeplinesc cele două praguri prevăzute de lege pentru a fi considerate „gatekeepers”.

DMA desemnează companiile cu servicii cu peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar și 75 de miliarde de euro în capitalizare de piață ca „gatekeepers”, supuse unei liste de lucruri permise și interzise.

Comisia are la dispoziție 45 de zile lucrătoare pentru a decide dacă va acorda serviciilor de hărți și publicitate ale Apple o astfel de desemnare, Apple având apoi la dispoziție șase luni pentru a se conforma.

Apple a declarat vineri într-un răspuns că a depus contestații oficiale la autoritatea UE responsabilă cu concurența.

Compania a afirmat că Apple Ads nu este un jucător important pe piața serviciilor de publicitate online din UE și are o cotă minimă în comparație cu rivalii precum Google, Meta, Microsoft, TikTok sau X, și că nu utilizează date de la alte servicii Apple sau servicii terțe pentru acest serviciu.

Maps are o utilizare foarte limitată în UE în comparație cu alte servicii de cartografiere, precum Google Maps și Waze, și nu dispune de funcționalități de intermediere critice care i-ar permite să conecteze utilizatorii business și utilizatorii finali într-un mod mai direct, a mai declarat Apple.