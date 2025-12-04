dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Valul recrutărilor continuă la Meta, care îl cooptează pe șeful de design al Apple pentru a conduce noul studio de realitate mixtă

Redacția TechRider
4 decembrie 2025
Logo Meta
Sursa foto: Askar Karimullin / Alamy / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Alan Dye, şeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăseşte compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul divizie de realitate mixtă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Trecerea lui Dye la Meta coincide cu înfiinţarea în cadrul Reality Labs a unui studio creativ, care, spune Mark Zuckerberg, „va reuni designul, moda şi tehnologia pentru a defini următoarea generaţie de produse şi experienţe” ale companiei.

Meta vrea să creeze interfeţe pentru folosirea inteligenţei artificiale pe propriile produse, care să facă legătura dintre utilizatorii ochelarilor inteligenţi şi ai altor produse cu AI-ul dezvoltat de companie.

Racolarea lui Dye este o mutare importantă pentru Meta, care a reuşit să angajeze cel mai important om de design de la Apple, companie recunoscută pentru inovaţiile din acest domeniu.

Meta pare să continue strategia de atragere a specialiştilor importanţi ai rivalilor, după ce, în ultimele luni, a cooptat mai mulţi experţi în AI de la Apple, OpenAI şi alte companii.

La Apple, locul lui Alan Dye va fi luat de Steve Lemay, care a fost implicat în toate interfeţele create de Apple începând din 1999, conform şefului companiei Tim Cook.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...