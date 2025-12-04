Valul recrutărilor continuă la Meta, care îl cooptează pe șeful de design al Apple pentru a conduce noul studio de realitate mixtă

Alan Dye, şeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăseşte compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul divizie de realitate mixtă, transmite News.ro.

Trecerea lui Dye la Meta coincide cu înfiinţarea în cadrul Reality Labs a unui studio creativ, care, spune Mark Zuckerberg, „va reuni designul, moda şi tehnologia pentru a defini următoarea generaţie de produse şi experienţe” ale companiei.

Meta vrea să creeze interfeţe pentru folosirea inteligenţei artificiale pe propriile produse, care să facă legătura dintre utilizatorii ochelarilor inteligenţi şi ai altor produse cu AI-ul dezvoltat de companie.

Racolarea lui Dye este o mutare importantă pentru Meta, care a reuşit să angajeze cel mai important om de design de la Apple, companie recunoscută pentru inovaţiile din acest domeniu.

Meta pare să continue strategia de atragere a specialiştilor importanţi ai rivalilor, după ce, în ultimele luni, a cooptat mai mulţi experţi în AI de la Apple, OpenAI şi alte companii.

La Apple, locul lui Alan Dye va fi luat de Steve Lemay, care a fost implicat în toate interfeţele create de Apple începând din 1999, conform şefului companiei Tim Cook.