În ciuda valului de concedieri și a incertitudinilor din industria tehnologică, cererea pentru programatori buni rămâne ridicată, susține Ionuț Antiu, consultant tech și antreprenor, cu experiență de lucru pentru companii din Statele Unite.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, piața IT traversează o perioadă de reașezare profundă, care nu trebuie confundată cu o corecție temporară, scrie Economedia.ro.

Antiu, programator la bază, a studiat în Franța, dar a ales să se întoarcă în România, unde a lansat un startup în zona aplicațiilor muzicale. Deși proiectul nu a rezistat în timp, el a rămas în Timișoara și colaborează în prezent cu firme din SUA, oferind consultanță și servicii tehnologice.

Cererea există, dar așteptările s-au schimbat

Întrebat dacă programatorii români mai au de lucru, Antiu răspunde afirmativ, chiar dacă piața locală este puternic dependentă de evoluțiile externe, iar multe companii de tehnologie și-au restrâns echipele în ultimii ani.

„Este de lucru. O grămadă. De exemplu, eu în 2025 am adus în proiectele mele 10 oameni, dar nu sunt firmă de outsourcing. Doar am răspuns unor cereri și am făcut o legătură de email. Într-adevăr, nu angajez mii de oameni, dar pot să văd că cerere există în continuare. Ceea ce văd în piață, în schimb, este o schimbare, o schimbare de mentalitate și o schimbare de așteptări. E normal să se creeze un pic de incertitudine și de anxietate în piață”, a declarat Antiu.

În opinia sa, schimbarea majoră ține mai degrabă de mentalitate și de așteptările pieței, ceea ce generează un sentiment de incertitudine în rândul profesioniștilor din IT. Cu toate acestea, el subliniază că dificultățile nu sunt specifice României, ci fac parte dintr-un context global.

Datele confirmă o piață încă solidă

„Dacă ne uităm la totalul de angajări sau la ponderea IT-ului în PIB, lucrurile arată bine în cifre”, a adăugat Antiu.

Datele susțin această evaluare. Conform unui studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei Software (ANIS), sectorul IT&C din România număra aproape 196.000 de angajați în 2024, în creștere față de anul anterior, dar sub nivelul record atins în 2022.

De asemenea, firmele indică o cerere tot mai mare pentru competențe avansate, precum inteligența artificială, cloud computing, securitate cibernetică și arhitecturi software complexe.

Totuși, după mai mulți ani de expansiune accelerată, piața locală traversează o perioadă marcată de restructurări, iar IT-ul s-a numărat printre domeniile cel mai afectate de concedierile din 2024 și 2025.

Reechilibrare după o perioadă „excepțională”

Antiu consideră că actuala situație este rezultatul unei supracorecții după anii de boom post-pandemie.

„Tendința este globală, nu este specifică României. Dacă urmărim știrile din California și New York, firmele dau afară angajați și de acolo. Și nu este pentru că sunt din România. Firmele au exagerat un pic cu angajările imediat după pandemie. A fost atunci o perioadă extraordinar de bună pentru IT, cum nu a mai văzut niciun alt domeniu.

Companiile puneau la dispoziție cursuri ca să înveți, academii, training-uri, urmând ca după aceea să te angajezi pe un salariu mult mai bun decât ceea ce aveai tu înainte. Aceea a fost o situație care s-a dovedit a fi excepțională. Era o situație mult prea bună ca să fie adevărată”, a constatat antreprenorul.

Cu toate acestea, el susține că există încă oportunități pentru programatorii aflați la început de carieră, mai ales în afara marilor corporații.

„Cei cu experiență au această mentalitate că ei nu mai trebuie să învețe și au avut-o dintotdeauna, or, juniorii au în continuare acest avantaj și trebuie doar să vadă cum pot să-l folosească cel mai bine.

Practic, ei pășesc acum într-o lume care e total diferită de cum era acum 10 ani, de cum construiam software acum 10 ani și cred că, în domeniul nostru, nu este cale de întoarcere. Nu ne vom întoarce la felul în care făceam software acum 10 ani. Ei au un avantaj, pentru că ei vor ști direct asta, vor ști direct noua metodă și la un moment dat o să merite”, consideră Antiu.

Un avantaj important al juniorilor rămâne capacitatea lor de a învăța rapid și de a se adapta la noile metode de dezvoltare software: „În afară se întâmplă asta și, într-adevăr, juniorii au mai multe posibilități. Știu juniori care intră în start-up-uri, unde, dacă ești foarte ambițios și muncitor, poți să crești în trei ani cât crești în multinațională în zece. Deci și au mai multe opțiuni. E o combinație, un ecosistem la care noi încă mai avem de lucru”.

2026: mai puțini oameni, software mai valoros

Pentru 2026, Antiu anticipează continuarea procesului de reașezare a pieței IT.

„Nu e o corecție de moment, e o schimbare de fond. Nu ne vom mai întoarce niciodată la dinamica de acum 5, 10 ani. Pe partea de suveranitate digitală și recuperare a decalajului UE față de alte piețe, vor veni investiții și proiecte. Dar, realist vorbind, munca aceea se va face cu mult mai puțini oameni decât ne-am fi așteptat acum 5 ani. Poate chiar o treime. (…) Ceea ce rămâne valoros e software-ul mai complicat, care rezolvă probleme grele”, mai susține el.

Citește integral pe Economedia.ro.