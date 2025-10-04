VIDEO NATO a venit cu DIANA la București: Domeniul Defense, în premieră componentă importantă a evenimentului How to Web / Interviu cu Monica Zara, Head of Conference

Defense a fost anul acesta pentru prima dată o componentă importantă în cadrul conferinței How to Web, cel mai mare eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est. Monica Zara, Head of Conference, a declarat pentru TechRider că acest lucru s-a întâmplat în contextul poziționării geografice a României, dar și deoarece apărarea este subiect important de discuție la nivel global.

Întrebată ce a fost nou la evenimentul din acest an, Zara a spus: „Am reușit să mergem pe niște nișe, cum ar fi nișa de Defense Tech, care este destul de importantă atât pentru modul în care suntem noi poziționați geografic, dar și ca subiect de discuție la nivel global și ne concentrăm, oricum, an de an să fim foarte de actualitate cu ce se întâmplă în mediul de business și mediul economic”.

Printre entitățile reprezentate s-a numărat NATO, cu proiectul său DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). Acesta este un organism care are misiunea de a identifica și accelera dezvoltarea de tehnologii inovatoare cu dublă utilizare (civilă și militară), precum AI, cuantică sau biotehnologia, în cadrul Alianței. DIANA oferă finanțare, rețele și acces la centre de testare pentru a rezolva provocările critice de apărare și securitate ale NATO.

Reprezentanta How to Web a mai spus că evenimentul s-a concentrat pe reunirea tuturor actorilor importanți din ecosistemul de antreprenoriat și tehnologie: fondatori, investitori, guvern și corporații globale. Obiectivul principal a fost crearea unui „marketplace” unde cererea, alcătuită din 400-500 de fondatori de startup-uri, întâlnește oferta, compusă din peste 200 de investitori, pentru a genera întâlniri de business și potențiale investiții.

„Când vorbim despre zona de investment și antreprenoriat, trebuie să ai startup-urile și trebuie să ai fondurile. Și atunci avem undeva în jur de 400-500 de fondatori și peste 200 de investitori care vin aici ca să aibă întâlniri de business și pentru potențiale investiții. Apoi, componenta de dezvoltare și learning cu învățare. Da, ai patru scene cu speakeri, peste 170 de speakeri”, a explicat Monica Zara, în interviul acordat TechRider.

Dezvoltarea startup-urilor și rolul AI-ului

Teme importante de discuție la eveniment au fost cum impactează AI-ul toate componentele de business (leadership, dezvoltare de produs, inginerie) și dacă un startup este în continuare investibil chiar dacă nu se axează direct pe zona de AI.

Printre fondurile străine de investiții participante s-au numărat unele care au investit în companii precum Klarna, Spotify, Revolut și UiPath. În premieră a venit la București Isomer Capital, un fond cu focus pe startup-uri early-stage, considerat a fi printre primele din Europa. Au fost, de asemenea, prezente fonduri locale precum Underline Ventures, GapMinder sau V7 Capital.

Conferința How to Web este cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est. Ediția din acest an a avut loc între 1 și 2 octombrie și a reunit peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional. TechRider a fost partener media al How to Web 2025.

Material video filmat cu telefonul Google Pixel 10 Pro.