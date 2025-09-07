Vânzările Apple cresc cu 13% în India și ajung la aproape 9 miliarde de dolari / Țara asiatică este văzută ca o piață strategică pentru companie

Apple a atins un nou record de vânzări pe piața din India, unde a generat venituri de aproape 9 miliarde de dolari în ultimul an fiscal, potrivit unor informații citate de Bloomberg. Cifra marchează o creștere de aproximativ 13% față de anul precedent, când compania americană obținuse circa 8 miliarde de dolari. Creșterea semnificativă este susținută în special de vânzările de iPhone-uri, care rămân principalul motor de venituri pentru Apple în India, dar și de cererea în urcare pentru laptopurile MacBook.

Performanța vine într-un context global în care producătorul din Cupertino, California, se confruntă cu stagnarea vânzărilor de telefoane mobile.

India reprezintă încă o cotă redusă din afacerile totale ale companiei, însă este văzută ca o piață strategică pe termen lung. „IPhone-urile, considerate de mulți consumatori indieni un simbol de statut, dețin în prezent aproximativ 7% din piața locală de smartphone-uri”, a explicat Tarun Pathak, analist la Counterpoint Research, citat de Bloomberg.

Pentru a-și consolida poziția, Apple a accelerat extinderea rețelei de retail.

Săptămâna aceasta au fost deschise două noi magazine, în Bangalore și Pune, iar compania pregătește inaugurarea unor locații suplimentare în Noida și Mumbai. În 2023, directorul executiv Tim Cook a inaugurat primele două Apple Store-uri din India, la Mumbai și New Delhi, după ce reglementările privind aprovizionarea locală au fost relaxate, permițând astfel companiei acces direct pe piață. Tot în 2023, Apple a decis să trateze India drept o regiune de vânzări separată, având în vedere potențialul de creștere alimentat de veniturile în urcare și de dezvoltarea clasei de mijloc.

Un obstacol rămâne nivelul ridicat al prețurilor. În India, modelul de bază iPhone 16 are un preț de 79.900 de rupii, echivalentul a circa 906 dolari, față de 799 dolari în Statele Unite. Pentru a face dispozitivele mai accesibile, Apple derulează programe de reduceri pentru studenți, oferte de buy-back pentru modelele mai vechi și parteneriate cu bănci care permit rambursări pe cardurile de credit. Potrivit sursei citate, aceste măsuri au contribuit la creșterea vânzărilor. Tim Cook a reiterat în mai multe rânduri că India este una dintre cele mai dinamice piețe pentru companie.

India joacă un rol tot mai important și în strategia de producție a Apple, pe măsură ce compania caută să-și reducă dependența de China. În prezent, unul din cinci iPhone-uri este fabricat în India, iar Apple își extinde producția la cinci fabrici, inclusiv două unități inaugurate recent. Bloomberg notează că obiectivul companiei este ca India să devină principala sursă de iPhone-uri destinate pieței americane.

Această orientare strategică vine pe fondul volatilității consumului și al tensiunilor geopolitice din China, care este în prezent cea mai mare piață externă a Apple. Veniturile obținute acolo au crescut cu 4,4% în trimestrul încheiat în iunie, însă aceasta a fost prima creștere după doi ani, iar compania a pierdut cotă de piață în favoarea unor rivali locali precum Xiaomi.

Cu o creștere de 1,5 ori a veniturilor în ultimii trei ani pe piața indiană, Apple își consolidează astfel prezența într-o țară unde smartphone-urile premium câștigă tot mai mult teren, iar perspectiva pe termen lung indică o piață-cheie pentru companie, atât la nivel de vânzări, cât și de producție.