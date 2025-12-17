VIDEO ADR Vest deschide un nou apel de investiții pentru mobilitate urbană / Valoarea maximă a grantului este de 200.000 de euro

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a publicat în consultare publică un ghid pentru solicitanții care vor să realizeze proiecte în zona mobilității urbane. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, alocarea totală la nivel regional se ridică la 800.000 de euro.

ADR Vest va finanța proiectele câștigătoare

Aceasta este etapa 2 dintr-un mecanism construit deja în Regiunea Vest. Acceleratorul inVest – Urban Mobility Accelerator a funcționat ca punct de pornire, reprezentând etapa 1, iar ghidul în consultare deschide drumul către finanțare pentru punerea în practică și scalare, reprezentând etapa 2, prin Programul Regional Vest.

Programul a fost implementat de două companii, cu sprijin financiar din fonduri europene prin EIT Urban Mobility, o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). Programul este continuat în 2026 de ADR Vest, care va finanța în continuare beneficiarii selectați.

Conform comunicatului emis de ADR Vest, aceasta este prima inițiativă de acest tip din România, concentrată exclusiv pe transformarea modului în care oamenii și bunurile circulă în orașe.

Rezultatele acceleratorului inVest

Acceleratorul inVest – Urban Mobility a pornit cu obiectivul de a ajuta echipele aflate la nivel de idee să lanseze primul lor startup de mobilitate urbană în Vestul României. Totodată, programul și-a propus să sprijine startupurile existente să se extindă aici, prin deschiderea unei subsidiare locale.

Din 51 de aplicații, au fost selectate 8 echipe în venture-building (stadiul de idee) și 6 în startup track (stadiul de expansiune). Programul a însemnat 259.000 € în subgranturi (lump-sum) pentru finaliști, sau 18.500 € pentru fiecare beneficiar.

Ce aduce ghidul pus în consultare

Prin Intervenția 1.1.D, participanții eligibili pot dezvolta și pune în practică soluțiile validate în Etapa 1, împreună cu parteneri publici sau privați, reducând distanța dintre „pilot” și „implementare”. Valoarea maximă nerambursabilă este de 200.000 de euro per proiect, cu o cofinanțare a solicitantului de minimum 10%. Sunt eligibile exclusiv IMM-uri cu sediu principal sau secundar în Regiunea Vest care:

au finalizat cu succes Etapa 1 a Inițiativei EIT Urban Mobility (sau au fost constituite de participanți din Etapa 1, care dețin majoritatea părților sociale)

pot dovedi un document semnat (Scrisoare de intenție / Memorandum / acord-pilot) cu o companie, o entitate publică sau alt partener relevant, legat de soluția din Etapa 1.

Sunt finanțate activități de la dezvoltare, testare, prototipare, la demonstrare/pilotare, validare la scară largă, pregătire pentru producție și intrare pe piață. Inclusiv brevetele/activele necorporale, transferul tehnologic, certificările, controlul calității, marketingul și distribuția sunt incluse. Sunt eligibile și activități conexe (consultanță pentru aplicație/plan de afaceri/management de proiect, audit, informare și publicitate).

Perioada de consultare este deschisă până la 14.01.2026, ora 12:00. Observațiile se trimit la consultare@adrvest.ro.