Warren Buffett își vinde complet participația la compania BYD / Berkshire Hathaway se retrage după un câștig de 3.900%

Berkshire Hathaway, conglomeratul condus de legendarul investitor Warren Buffett, a renunțat definitiv la deținerile sale în producătorul chinez de vehicule electrice BYD. Aceasta marchează finalul uneia dintre cele mai profitabile investiții din istoria companiei, conform CNBC.

De la un pariu „nebunesc” la un câștig uriaș

Berkshire a intrat în acționariatul BYD în 2008, la inițiativa vicepreședintelui Charlie Munger, achiziționând 225 de milioane de acțiuni pentru 230 de milioane de dolari. La acea vreme, Munger îl descria pe fondatorul și CEO-ul BYD, Wang Chuanfu, drept „un miracol”, o afirmație care părea exagerată, dar care s-a confirmat ulterior.

În cei 17 ani în care Berkshire a rămas acționar, valoarea titlurilor a crescut cu aproximativ 3.890%. Investiția, considerată riscantă la început, s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate mișcări ale lui Buffett și Munger.

Primele semne de retragere au apărut în august 2022, când Berkshire a început să reducă din poziție, după ce valoarea participației crescuse cu 41% doar în trimestrul al doilea, până la 9 miliarde de dolari. Până în iunie 2024, Berkshire vânduse deja aproape 76% din acțiuni, coborând sub pragul de 5%. Această scădere a deținerilor a scutit compania de obligația de a raporta vânzările ulterioare pe bursa din Hong Kong, ceea ce a dus la o oarecare incertitudine privind momentul exact al ieșirii complete.

De ce a ales Buffett să se retragă din BYD

Warren Buffett a evitat să explice în detaliu motivele acestei retrageri. În 2023, într-un interviu pentru CNBC, el a descris BYD drept o „companie extraordinară, condusă de o persoană extraordinară”, dar a adăugat că preferă „să găsească lucruri de făcut cu banii care îl fac să se simtă mai bine”.

Ieșirea din BYD vine într-un context mai amplu. Berkshire și-a redus și acțiunile din Taiwan Semiconductor (TSM), o altă companie asiatică de tehnologie, invocând riscuri geopolitice majore legate de relațiile dintre Beijing și Taipei. „Este o lume periculoasă”, declara Buffett atunci, sugerând că factorii externi joacă un rol tot mai important în deciziile de investiții.

Decizia de a vinde BYD după o performanță spectaculoasă arată fidelitatea lui Buffett față de principiul său central: investițiile nu se judecă doar după trecut, ci și după oportunitățile viitoare. În plus, lichidarea poziției eliberează lichidități pe care Berkshire le poate redistribui către sectoare considerate mai sigure sau mai promițătoare.

Buffett și Trump au o viziune comună

Pe de altă parte, mișcarea transmite și un semnal asupra percepției investitorilor americani privind riscurile pieței chineze și tensiunile geopolitice. Dacă un investitor de calibru precum Buffett se retrage dintr-o companie lider pe piața vehiculelor electrice, acest lucru poate fi interpretat ca o prudență sporită față de mediul economic și politic din regiune.

Interesant este că, în paralel cu aceste decizii, Buffett și fostul președinte Donald Trump par să împărtășească o viziune comună privind raportările financiare. Amândoi susțin ideea că presiunea trimestrială asupra companiilor americane este excesivă și încurajează orientarea către câștiguri pe termen scurt.

În timp ce Trump a propus ca firmele să raporteze doar la șase luni, Buffett, alături de Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase, a cerut în repetate rânduri eliminarea previziunilor trimestriale privind câștigurile, argumentând că acestea distorsionează deciziile de management și sacrifică strategia pe termen lung.