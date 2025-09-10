Amnesty International: Pakistanul spionează milioane de persoane prin interceptarea convorbirilor telefonice și printr-un firewall construit de China, care cenzurează rețelele sociale

Pakistanul spionează milioane de cetățeni ai săi folosind un sistem de interceptare a convorbirilor telefonice și un firewall construit de China care cenzurează rețelele sociale, într-unul dintre cele mai cuprinzătoare exemple de supraveghere de stat din afara Chinei, a afirmat Amnesty International, relatează Reuters.

Organizația de apărare a drepturilor omului a precizat într-un raport publicat marți că rețeaua de monitorizare în creștere a Pakistanului a fost construită folosind atât tehnologie chineză, cât și occidentală și a alimentat o represiune generalizată a disidenței și a libertății de exprimare.

Libertățile politice și media deja restricționate în Pakistan s-au înăsprit în ultimii ani, în special după ce armata a rupt relațiile cu primul ministru de atunci, Imran Khan, în 2022, care a fost ulterior încarcerat, iar mii de activiști ai partidului său au fost reținuți.

Agențiile de spionaj din Pakistan pot monitoriza cel puțin 4 milioane de telefoane mobile simultan prin intermediul sistemului său de gestionare a interceptărilor legale (LIMS), în timp ce un firewall cunoscut sub numele de WMS 2.0, care inspectează traficul de internet, poate bloca 2 milioane de sesiuni active simultan, a declarat Amnesty.

Cele două sisteme de monitorizare funcționează în tandem: unul permite agențiilor de informații să intercepteze apeluri și mesaje text, în timp ce celălalt încetinește sau blochează site-urile web și rețelele sociale din întreaga țară, a declarat organizația.

Numărul de telefoane supravegheate ar putea fi mai mare, deoarece toți cei patru mari operatori de telefonie mobilă au primit ordin să se conecteze la LIMS, a declarat pentru Reuters tehnologul Amnesty, Jurre van Berge.

„Supravegherea în masă creează un efect de intimidare în societate, prin care oamenii sunt descurajați să-și exercite drepturile, atât online, cât și offline”, se arată în raport.

Amnesty a menționat că concluziile sale se bazează pe un caz din 2024 al Curții Supreme din Islamabad, intentat de Bushra Bibi, soția fostului premier Khan, după ce apelurile sale private au fost divulgate online.

În instanță, ministerul apărării și agențiile de informații din Pakistan au negat că ar fi efectuat sau că ar avea capacitatea de a efectua interceptări telefonice. Însă, în urma interogatoriului, autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicațiilor a recunoscut că a ordonat deja companiilor de telefonie să instaleze LIMS pentru a fi utilizat de „agențiile desemnate”.

Ministerele tehnologiei, internelor și informațiilor din Pakistan, precum și autoritatea de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, nu au răspuns la întrebările Reuters cu privire la raportul Amnesty.