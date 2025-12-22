dark
Un grup de hackeri a spart Spotify și a plecat cu 86 de milioane de piese / Scopul atacatorilor, de a crea o „arhivă de conservare” pentru muzică

Daniel Simion
22 decembrie 2025
Sursa foto: Spotify
Grupul de „pirați activiști” Anna’s Archive anunță că a pătruns în rețeaua internă a platformei de streaming audio Spotify, de unde a copiat multiple fișiere audio și informații meta. Grupul a declarat, într-o postare pe blogul său, că aceștia au obținut aproximativ 300 TB de date, reprezentând aproximativ 99,6% din piesele ascultate de utilizatori.

Spotify are 256 de milioane de piese

Grupul de hackeri susține că, în urmă cu ceva timp, a descoperit o modalitate de a extrage date de la Spotify la scară largă, și a decis să creeze o librărie publică pentru muzică. Anna’s Archive susține că Spotify are 256 de milioane de piese, iar grupul a reușit să extragă 86 de milioane dintre ele. Deși asta reprezintă aproximativ 37% din toate piesele, înseamnă și 99,6% din toate ascultările de pe platformă, dar și un total de puțin sub 300 TB de date.

„Această extragere din Spotify este umila noastră încercare de a începe o astfel de „arhivă de conservare” pentru muzică. Desigur, Spotify nu are toată muzica din lume, dar este un început excelent”, susține grupul Anna’s Archive.

Hackerii nu cer bani de la Spotify pentru a da înapoi „prada”, cum se practică de obicei în cazul acestor atacuri. În schimb, aceștia spun că vor posta tot ce au copiat pe un tracker de BitTorrent. Potrivit Profit.ro, Spotify nu a negat incidentul, dar nici nu l-a confirmat. Compania suedeză spune că derulează în prezent propria investigație și va reveni cu mai multe informații.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

