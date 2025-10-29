Autobuzele electrice din Oslo, de fabricație chineză, pot fi pornite și oprite din China / Descoperirea, făcută de compania de transport public care le operează

Compania de transport public Ruter din Oslo, Norvegia, a supus la teste de securitate cibernetică propriile autobuze electrice de fabricație chineză, ajungând la o concluzie îngrijorătoare: producătorul (Yutong, în cazul autobuzului testat) ar avea capacitatea de a le opri sau scoate din uz de la distanță, transmite publicația Nrk.no.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania norvegiană a informat Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor cu privire la descoperirile sale.

Testele, realizate în vară pe două autobuze, unul produs în Europa și unul chinezesc Yutong, au dezvăluit că, teoretic, producătorul chinez are acces de la distanță la actualizările de software, la diagnoză și la sistemul de control al bateriei și energiei. „În teorie, autobuzul poate fi oprit sau făcut inutilizabil de către producător”, a transmis Ruter.

„Trebuie să implicăm toate autoritățile competente care se ocupă de securitatea cibernetică, să fim uniți și să căutăm expertiză de ultimă oră”, a declarat CEO-ul Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Jenssen a menționat că, deși nu reprezintă o amenințare imediată, problema trebuie tratată cu seriozitate.

Guvernul, prin Ministrul Transporturilor, Jon-Ivar Nygård, a felicitat Ruter pentru demers și a anunțat evaluări aprofundate de risc pentru achizițiile din țări cu care Norvegia nu are cooperare în materie de politică de securitate.

Ruter a luat deja măsuri, testând posibilitatea de a deconecta autobuzele de la internet prin scoaterea cartelei SIM pe care acestea o folosesc. „Acest lucru ne asigură că păstrăm controlul local, dacă este necesar”, a transmis compania.

Peste 1.350 de autobuze electrice chinezești, din care circa 850 sunt Yutong, sunt înregistrate în Norvegia.