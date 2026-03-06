Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că tentativele de fraudă online tind să crească în perioada din jurul Ziua Internațională a Femeii, infractorii cibernetici profitând de interesul crescut pentru cadouri, flori sau promoții speciale.

Potrivit specialiștilor, în această perioadă apar frecvent site-uri false de cadouri, notificări fictive de livrare sau mesaje înșelătoare, care încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale sau informații bancare.

„Această perioadă este exploatată de infractorii digitali, care folosesc mesaje emoţionale, promisiuni de cadouri sau relaţii construite artificial pentru a convinge victimele să ofere bani sau date personale”, arată DNSC într-un comunicat.

Fraudele de tip „romance scam”, tot mai frecvente

Specialiștii atrag atenția asupra creșterii cazurilor de „romance scam”, o metodă de fraudă în care atacatorii creează relații aparent autentice pe rețele sociale sau pe aplicații de dating.

În astfel de situații, infractorii pot comunica cu victimele timp de zile sau chiar luni, încercând să câștige încrederea acestora. După ce relația pare consolidată, aceștia invocă diverse situații urgente și solicită bani.

Printre pretextele frecvent întâlnite se numără:

plata unui bilet de avion pentru a veni în vizită;

o problemă medicală urgentă;

un colet care ar trebui „deblocat” la vamă.

Potrivit DNSC, acest tip de fraudă nu se bazează pe tehnologie sofisticată, ci pe manipulare emoțională și construirea unei relații de încredere. În multe cazuri, victimele descoperă prea târziu că persoana cu care au discutat nu există în realitate.

Capcane frecvente înainte de 8 Martie

Pe lângă aceste scheme, în apropierea zilei de 8 Martie apar și alte tipuri de înșelătorii online. Utilizatorii pot primi:

mesaje care anunță că au primit flori sau cadouri surpriză, dar li se cere plata transportului;

notificări privind premii sau oferte speciale dedicate femeilor;

linkuri care invită la votarea unei persoane sau accesarea unei promoții.

În unele cazuri, aceste mesaje solicită plata unei taxe mici de livrare, însă linkurile duc către pagini false create pentru a colecta date personale sau informații bancare.

De asemenea, autoritățile avertizează că în această perioadă apar frecvent magazine online fictive, care imită branduri cunoscute și promovează reduceri foarte mari pentru a atrage utilizatorii.

„În perioadele marcate de bucurie şi emoţie apar frecvent site-uri false care imită branduri cunoscute pentru a atrage utilizatorii către oferte false. O verificare rapidă a adresei site-ului şi a recenziilor poate face diferenţa”, subliniază experții DNSC.

Semne care pot indica o tentativă de fraudă

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să fie atenți la câteva semnale de avertizare:

solicitarea datelor cardului sau a parolelor prin SMS sau rețele sociale;

mesaje care creează presiune sau urgență pentru a efectua o plată;

conversații online care devin foarte personale într-un timp foarte scurt;

linkuri suspecte primite prin mesaje sau aplicații de chat.

DNSC subliniază că nicio companie legitimă nu solicită datele cardului sau parolele prin mesaje SMS, aplicații de comunicare sau rețele sociale.